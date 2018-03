Авто Мания Стартира първият Мото салон в София 18 февруари 2015 | 16:23 - Обновена 0 0 0 0 0



В Интер Експо Център могат да се видят и новите модели от гамата на Honda, Harley-Davidson, Suzuki и Vespa. Тържествено бе открит първият Мото салон в София в зала 4 на Интер Експо Център в столицата. Лентата прерязаха председателят на ААП г-н Стоян Желев и многократният шампион по мотоциклетизъм на писта Мартин Чой.Представена бе и пълната гама от супермашините на италианската легендарна марка MV Agusta, превърнала производството на мотоциклети в Арт. Специален гост на щанда на вносителя на MV Agusta и Kymco фирма "Сенакс" ООД бе звездата в сноуборда Сани Жекова, който участва в представянето на новите модели на Kymco за България.Премиерните скутери на KYMCO - Like 50 4T, SUPER 8 50 2T, New Sento 50i, Agility 16+ 125 и Agility 16+ 200i, се отличават с впечатляващо превъзходство в дизайна и още по-добри технически характеристики.В Интер Експо Център могат да се видят и новите модели от гамата на Honda, Harley-Davidson, Suzuki и Vespa. На изложението, което ще продължи до неделя, са представени общо 55 нови мотоциклета, 30 скутера, 9 велосипеда. Представени са и множество артикули и продукти, свързани с мотоциклетите - облекла, масла, гумите за мотоциклети Дънлоп и много други. Работното време на изложението е всеки ден от 10 до 18:30 ч. Цената на билета е 5 лв. за възрастни, а за деца входът е безплатен. Посетителите участват в голяма лотария с множество награди. Още днес в първия ден на изложението бяха сключени и първите сделки за покупка на нови мотоциклети. Изложението със сигурност ще даде тласък на интереса към новите мотоциклети, чиито продажби са към 2000 годишно в нашата страна.

