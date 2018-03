Бейзбол А-Род се извини на феновете с писмо 18 февруари 2015 | 13:03 0 0 0 0 0



В собственоръчно написания текст върху страница и половина бяла хартия А-Род казва, че поема отговорност за своите действия, но без да уточнява какви точно са били те. Миналата седмица 39-годишният ветеран поднесе извиненията си и на ръководството на "янките" в среща на четири очи на ст. "Янки".



Тогава шефовете приеха обясненията на Родригес, но го предупредиха, че трябва да изчисти отношенията си с феновете и медиите преди началото на пролетните тренировки, които се откриват тази седмица. Вместо да организира предложената му от Янкис пресконференция обаче А-Род разпространи следното писмо:







"До феновете:



Поемам пълна отговорност за грешките, които доведоха до моето наказание за сезон 2014. Съжалявам, че моите действия усложниха ситуацията повече от необходимото. На Мейджър лийг бейзбол, на Ню Йорк Янкис, на фамилия Стайнбренър, на асоциацията на играчите и на вас, феновете, мога единствено да кажа, че съжалявам.



Знам, че много от вас няма да повярват в искреността на моето извинение и изобщо в нищо, което казвам на този етап. Разбирам защо и знам, че причината е в мен. Предложението на Янкис да използвам "Янки Стейдиъм" за това извинение бе много любезно, но реших, че следващия път, когато отида на стадиона, трябва да бъда облечен в раирана униформа и да върша работата си.



Изтърпях най-дългата дисквалификация в историята на лигата, наложена заради употреба на забранени вещества. Комисионерът каза, че случаят е приключен. Асоциацията на играчите каза същото. От Янкис казаха, че следващата стъпка е да играем бейзбол.



Аз съм готов да затворя тази страница и да поиграя малко бейзбол.



Тази игра е едничката ми огромна страст още откакто бях тийнейджър. Когато отида на пролетните тренировки, ще направя всичко по силите си, за да бъда възможно най-добрият играч и съотборник, да заслужа място в състава на Янкис и да помогна на тима да побеждава.



Искрено:



Алекс"



По ирония на съдбата писмото бе публикувано в същия ден, в който д-р Антъни Бош – собственикът на "Байодженезис", отговорен за снабдяването на Алекс Родригес и редица други бейзболисти със забранени медикаменти, бе осъден на 4 г. затвор.



А-Род трябва да се яви в лагера на НЙ Янкис в Тампа, щата Флорида, идната сряда (25 февруари), когато е сборът за полевите играчи. Питчерите и кетчерите на "янките" ще открият подготовката на ст. "Джордж Стайнбренър Фийлд" в събота (21 февруари).



