Бейзбол Японски гигант облича тима на Европа за турнето в Токио 18 февруари 2015 | 11:59 0 0 0 0 0 Японската компания за спортна екипировка "Асикс" ще облече новосформирания бейзболен отбор на Европа, който ще дебютира на международната сцена с два мача срещу националния тим на Япония на ст. "Токио Доум" следващия месец. Съобщението бе направено от световната конфедерация по бейзбол и софтбол (WBSC) заедно с официалното оповестяване на разширения състав от играчи, които ще представят Стария континент в турнето на 10-11 март.



Очаквано в селекцията на белгийския мениджър Стив Янсен и италианския му помощник Марко Мациери попаднаха най-много представители на двете най-силни бейзболни нации в Европа. От общо 28 души в тимовия лист играчите от Холандия са 15, а тези от Италия – шестима. Освен това са повикани четирима национали на Испания, двама на Германия и един на Франция.



По силата на спонсорския договор с "Асикс" тимът на Европа ще получи пълен набор екипировка с логото на японския гигант. Комплектът ще включва два модела официална униформа (по един за домакинство и гостуване), шапка, колан, яке, долна и горна блуза, бутонки, маратонки и тренировъчен анцуг, като дизайнът им ще бъде представен в близките две седмици.



В Токио европейските звезди ще се изправят срещу представителния тим на Страната на изгряващото слънце, която е под №1 в световната ранглиста на WBSC. Мениджърът на "самураите" Хироки Кокубо също обяви своя разширен състав, който включва 26 бейзболисти от местната професионална лига NPB. С най-много представители – по четирима, са тимовете на шампиона Фукуока Софтбанк Хоукс и Хирошима Тойо Карп. "Ястребите" имат един свой играч и в тима на Европа.





РАЗШИРЕНИ СЪСТАВИ ЗА МАЧОВЕТЕ НА "ТОКИО ДОУМ"





ЕВРОПА



Питчери



ЛЮК ЗОМЕР (Гер) – Хайденхайм Хайдекьопфе

ДИЕГОМАР МАРКУЕЛ (Хол) – Ротердам Кюрасао Нептунус

ХОСЕ ЕСКАЛОНА (Ит) – Римини

РОБ КОРДЕМАНС (Хол) – Амстердам Пайрътс

ОУЕН ОЗАНИЧ (Фр) – Руан Хъскис

АЛЕСАНДРО МАЕСТРИ (Ит) – Орикс Бъфалоус (Яп)

ТОМ СТАУФБЕРГЕН (Хол) – Корендон Кинхайм

ШАЙРОН МАРТИС (Хол) – свободен агент

ЛУК ВАН МИЛ (Хол) – свободен агент

РИК ВАН ДЕН ХУРК (Хол) – Фукуока Софтбанк Хоукс (Яп)

ЛЕСЛИ НАКАР (Исп) – Тенерифе Марлинс

ЯН-НИКЛАС ЩЬОКЛИН (Гер) – Майнц Атлетикс

ОРЛАНДО ИНТЕМА (Хол) – Ротердам Кюрасао Нептунус

КЕВИН ХЕЙСТЕК (Хол) – Амстердам Пайрътс



Кетчери



БЛЕЙК ОЧОА (Исп) – Валенсия Астрос

РИКАРДО ДАШЕНКО (Хол) – Корендон Кинхайм

ДЖАНИСОН БУКХАУТ (Хол) – Ротердам Кюрасао Нептунус



Инфилдери



КУРТ СМИТ (Хол) – Линкълн Солтдогс (САЩ)

АЛЕСАНДРО ВАЛИО (Ит) – Фортитудо Болоня

ОСКАР АНГУЛО (Исп) – Барселона

ХУАН КАРЛОС ИНФАНТЕ (Ит) – Фортитудо Болоня

МИХАЕЛ ДУРСМА (Хол) – Амстердам Пайрътс

ЮРЕНДЕЛ ДЕ КАСТЕР (Хол) – свободен агент



Аутфилдери



СТЕФАНО ДЕСИМОНИ (Ит) – Парма

ФЕРНАНДО МАРТИНЕС (Исп) – Рохос дел Агила де Веракрус (Мекс)

КАЛИАМ САМС (Хол) – Ротердам Кюрасао Нептунус

МАРИО КИАРИНИ (Ит) – T&A Сан Марино

АНДРЮ ДЖОУНС (Хол) – свободен агент



Треньори и ръководство



СТИВ ЯНСЕН (Бел) – мениджър

МАРКО МАЦИЕРИ (Ит) – асистент мениджър

ВИМ МАРТИНУС (Хол) – асистент коуч

СИДНИ ДЕ ЙОНГ (Хол) – хитинг коуч

МАРТИН БРУНЕР (Ав) – питчинг коуч

БЕН ТАЙСЕН (Хол) – коуч на трета база

АУГУСТО МЕДИНА (Ит) – коуч на първа база

ДЖАНИ НАТАЛЕ (Ит) – кондиционен треньор

МАСИМО БАЛДИ (Ит) – треньор

РОБ ТАМИНГА (Хол) – масажист

ХАЙС СЕЛДЕРАЙК (Хол) – технически директор

ПЕТЕР МАЙЕРС (Хол) – бизнес мениджър





ЯПОНИЯ



Питчери



ШИНТАРО ФУДЖИНАМИ – Ханшин Тайгърс

ШОИЧИ ИНО – Йокохама Бей Старс

КАЗУХИСА МАКИТА – Сейбу Лайънс

КАЦУКИ МАТАЙОШИ – Чуничи Драгънс

ТАКАХИРО МАЦУБА – Орикс Бъфалоус

ЮКИ МАЦУИ – Ракутен Ийгълс

ЮДЖИ НИШИНО – Чиба Лоте Маринс

ДАИЧИ ОСЕРА – Хирошима Тойо Карп

ХИРОКАЗУ САВАМУРА – Йомиури Джайънтс

ШОТА ТАКЕДА – Фукуока Софтбанк Хоукс



Кетчери



ЦУБАСА АИЗАВА – Хирошима Тойо Карп

ХИКАРУ ИТО – Орикс Бъфалоус

СЕЙДЖИ КОБАЯШИ – Йомиури Джайънтс

МОТОХИРО ШИМА – Ракутен Ийгълс



Инфилдери



ГИНДЖИ АКАМИНАЙ – Ракутен Ийгълс

КЕНТА ИМАМИЯ – Фукуока Софтбанк Хоукс

РЬОСУКЕ КИКУЧИ – Хирошима Тойо Карп

НОБУХИРО МАЦУДА – Фукуока Софтбанк Хоукс

ШО НАКАТА – Нипон Хем Файтърс

ХАЯТО САКАМОТО – Йомиури Джайънтс

ТЕЦУТО ЯМАДА – Якулт Суолоус



Аутфилдери



ЙОШИХИРО МАРУ – Хирошима Тойо Карп

ЙОХЕЙ ОШИМА – Чуничи Драгънс

ЮХЕЙ ТАКАЙ – Якулт Суолоус

ЙОШИТОМО ЦУЦУГО – Йокохама Бей Старс

ЮКИ ЯНАГИТА – Фукуока Софтбанк Хоукс



Треньори и ръководство



ХИРОКИ КОКУБО – мениджър

ТОШИХИСА НИШИ – коуч

АРИХИТО МУРАМАЦУ – коуч

КЕНИЧИ ВАКАТАБЕ – коуч

АЦУНОРИ ИНАБА – коуч

АКИХИРО ЯНО – коуч





Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 203

1

