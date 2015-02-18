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Бейзбол

Японски гигант облича тима на Европа за турнето в Токио

18 февруари 2015 | 11:59
Японски гигант облича тима на Европа за турнето в Токио
Японската компания за спортна екипировка "Асикс" ще облече новосформирания бейзболен отбор на Европа, който ще дебютира на международната сцена с два мача срещу националния тим на Япония на ст. "Токио Доум" следващия месец. Съобщението бе направено от световната конфедерация по бейзбол и софтбол (WBSC) заедно с официалното оповестяване на разширения състав от играчи, които ще представят Стария континент в турнето на 10-11 март.

Очаквано в селекцията на белгийския мениджър Стив Янсен и италианския му помощник Марко Мациери попаднаха най-много представители на двете най-силни бейзболни нации в Европа. От общо 28 души в тимовия лист играчите от Холандия са 15, а тези от Италия – шестима. Освен това са повикани четирима национали на Испания, двама на Германия и един на Франция.

По силата на спонсорския договор с "Асикс" тимът на Европа ще получи пълен набор екипировка с логото на японския гигант. Комплектът ще включва два модела официална униформа (по един за домакинство и гостуване), шапка, колан, яке, долна и горна блуза, бутонки, маратонки и тренировъчен анцуг, като дизайнът им ще бъде представен в близките две седмици.

В Токио европейските звезди ще се изправят срещу представителния тим на Страната на изгряващото слънце, която е под №1 в световната ранглиста на WBSC. Мениджърът на "самураите" Хироки Кокубо също обяви своя разширен състав, който включва 26 бейзболисти от местната професионална лига NPB. С най-много представители – по четирима, са тимовете на шампиона Фукуока Софтбанк Хоукс и Хирошима Тойо Карп. "Ястребите" имат един свой играч и в тима на Европа.


РАЗШИРЕНИ СЪСТАВИ ЗА МАЧОВЕТЕ НА "ТОКИО ДОУМ"


ЕВРОПА

Питчери

ЛЮК ЗОМЕР (Гер) – Хайденхайм Хайдекьопфе
ДИЕГОМАР МАРКУЕЛ (Хол) – Ротердам Кюрасао Нептунус
ХОСЕ ЕСКАЛОНА (Ит) – Римини
РОБ КОРДЕМАНС (Хол) – Амстердам Пайрътс
ОУЕН ОЗАНИЧ (Фр) – Руан Хъскис
АЛЕСАНДРО МАЕСТРИ (Ит) – Орикс Бъфалоус (Яп)
ТОМ СТАУФБЕРГЕН (Хол) – Корендон Кинхайм
ШАЙРОН МАРТИС (Хол) – свободен агент
ЛУК ВАН МИЛ (Хол) – свободен агент
РИК ВАН ДЕН ХУРК (Хол) – Фукуока Софтбанк Хоукс (Яп)
ЛЕСЛИ НАКАР (Исп) – Тенерифе Марлинс
ЯН-НИКЛАС ЩЬОКЛИН (Гер) – Майнц Атлетикс
ОРЛАНДО ИНТЕМА (Хол) – Ротердам Кюрасао Нептунус
КЕВИН ХЕЙСТЕК (Хол) – Амстердам Пайрътс

Кетчери

БЛЕЙК ОЧОА (Исп) – Валенсия Астрос
РИКАРДО ДАШЕНКО (Хол) – Корендон Кинхайм
ДЖАНИСОН БУКХАУТ (Хол) – Ротердам Кюрасао Нептунус

Инфилдери

КУРТ СМИТ (Хол) – Линкълн Солтдогс (САЩ)
АЛЕСАНДРО ВАЛИО (Ит) – Фортитудо Болоня
ОСКАР АНГУЛО (Исп) – Барселона
ХУАН КАРЛОС ИНФАНТЕ (Ит) – Фортитудо Болоня
МИХАЕЛ ДУРСМА (Хол) – Амстердам Пайрътс
ЮРЕНДЕЛ ДЕ КАСТЕР (Хол) – свободен агент

Аутфилдери

СТЕФАНО ДЕСИМОНИ (Ит) – Парма
ФЕРНАНДО МАРТИНЕС (Исп) – Рохос дел Агила де Веракрус (Мекс)
КАЛИАМ САМС (Хол) – Ротердам Кюрасао Нептунус
МАРИО КИАРИНИ (Ит) – T&A Сан Марино
АНДРЮ ДЖОУНС (Хол) – свободен агент

Треньори и ръководство

СТИВ ЯНСЕН (Бел) – мениджър
МАРКО МАЦИЕРИ (Ит) – асистент мениджър
ВИМ МАРТИНУС (Хол) – асистент коуч
СИДНИ ДЕ ЙОНГ (Хол) – хитинг коуч
МАРТИН БРУНЕР (Ав) – питчинг коуч
БЕН ТАЙСЕН (Хол) – коуч на трета база
АУГУСТО МЕДИНА (Ит) – коуч на първа база
ДЖАНИ НАТАЛЕ (Ит) – кондиционен треньор
МАСИМО БАЛДИ (Ит) – треньор
РОБ ТАМИНГА (Хол) – масажист
ХАЙС СЕЛДЕРАЙК (Хол) – технически директор
ПЕТЕР МАЙЕРС (Хол) – бизнес мениджър


ЯПОНИЯ

Питчери

ШИНТАРО ФУДЖИНАМИ – Ханшин Тайгърс
ШОИЧИ ИНО – Йокохама Бей Старс
КАЗУХИСА МАКИТА – Сейбу Лайънс
КАЦУКИ МАТАЙОШИ – Чуничи Драгънс
ТАКАХИРО МАЦУБА – Орикс Бъфалоус
ЮКИ МАЦУИ – Ракутен Ийгълс
ЮДЖИ НИШИНО – Чиба Лоте Маринс
ДАИЧИ ОСЕРА – Хирошима Тойо Карп
ХИРОКАЗУ САВАМУРА – Йомиури Джайънтс
ШОТА ТАКЕДА – Фукуока Софтбанк Хоукс

Кетчери

ЦУБАСА АИЗАВА – Хирошима Тойо Карп
ХИКАРУ ИТО – Орикс Бъфалоус
СЕЙДЖИ КОБАЯШИ – Йомиури Джайънтс
МОТОХИРО ШИМА – Ракутен Ийгълс

Инфилдери

ГИНДЖИ АКАМИНАЙ – Ракутен Ийгълс
КЕНТА ИМАМИЯ – Фукуока Софтбанк Хоукс
РЬОСУКЕ КИКУЧИ – Хирошима Тойо Карп
НОБУХИРО МАЦУДА – Фукуока Софтбанк Хоукс
ШО НАКАТА – Нипон Хем Файтърс
ХАЯТО САКАМОТО – Йомиури Джайънтс
ТЕЦУТО ЯМАДА – Якулт Суолоус

Аутфилдери

ЙОШИХИРО МАРУ – Хирошима Тойо Карп
ЙОХЕЙ ОШИМА – Чуничи Драгънс
ЮХЕЙ ТАКАЙ – Якулт Суолоус
ЙОШИТОМО ЦУЦУГО – Йокохама Бей Старс
ЮКИ ЯНАГИТА – Фукуока Софтбанк Хоукс

Треньори и ръководство

ХИРОКИ КОКУБО – мениджър
ТОШИХИСА НИШИ – коуч
АРИХИТО МУРАМАЦУ – коуч
КЕНИЧИ ВАКАТАБЕ – коуч
АЦУНОРИ ИНАБА – коуч
АКИХИРО ЯНО – коуч


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редактор - отдел "Бейзбол"		 Прочетена 203

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