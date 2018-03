Kymco представя пет премиери на първи мото салон София 2015

KYMCO ще представи най-новите модели на марката по време на Първи мото салон София 2015, който ще се проведе от 18 до 22 февруари в зала 4 на Интер Експо Център. Александра Жекова, най-успешната българска сноубордистка, която е посланик на KYMCO в България с PEOPLE GТ 125i, ще бъде специален гост на официалната пресконференция на марката по повод представянето на премиерните скутери на 18 февруари (сряда) от 11.30 ч.KYMCO е марка от световна величина, която реализира успешни продажби на скутери, мотоциклети, електрически велосипеди и АТВ-та в 100 страни на всички континенти. През последните пет десетилетия, повече от 10 милиона клиенти по цял свят са приели KYMCO като доверен спътник в живота.Премиерните скутери на KYMCO - Like 50 4T, SUPER 8 50 2T, New Sento 50i, Agility 16+ 125 и Agility 16+ 200i, се отличават с впечатляващо превъзходство в дизайна и още по-добри технически характеристики. KYMCO ще изненада истинските почитатели на марката, които закупят скутер по време на Първи мото салон София 2015 като им подари една от неповторимите каски на италианската фирма Momo Design. Посетителите могат да разгледат последните модели за 2015 и 2014 година и да се запознаят с техническите характеристики на щанд 4.7а, всеки ден от 10:00 до 18:30 ч.Премиерните модели Like 50 4T и New Sento 50i впечатляват с истински ретро дизайн и градски стил със закачлив поглед към миналото, предпочитан напоследък от младите момчета и момичета. Like 50 4T и New Sento 50i носят романтичен привкус на съвършено изваяни модели от пейзажи в Прованс и Тоскана. Agility 16+ 125 е икономичен модел, подходящ за активен начин на живот на градските хора, които ценят своето време и търсят бърз и евтин начин за придвижване до работното място. Agility 16+ 200i предоставя неограничени възможности за извънградски пътешествия, пълна свобода и комфорт при изминаване на по-дълги разстояния. SUPER 8 50 2T е за хората със спортен хъс, които търсят приключенията в града.KYMCO е възможност за различен начин на живот за хората с модерно мислене, готови да изберат предимствата на две колела – икономичност, бързина, безопасност, маневреност, безпроблемно паркиране и редица други възможности, които превръщат скутерите в предпочитано средство за придвижване. Компанията отбеляза отбеляза своя 50-годишен юбилей миналата година по време на международното мотоциклетно изложение EICMA 2014 в Милано. „Win My Heart” (Спечели моето сърце), е посланието, което през следващите години ще съпътства KYMCO при създаването на иновативни превозни средства с мисъл за човека и околната среда. Създателите на марката вярват, че страстта към съвършенството и удовлетвореността на многобройните почитатели, със сигурност ще доведе KYMCO до нови нива на успех и ще завладее сърцата на потребителите по цял свят.Официален представител за България на KYMCO, е фирма „Сенакс” ООД. Българските клиенти имат възможност да избират между скутери с различна кубатура, разделени в две категории – до 50 сс и от 50 до 700 сс.Първата категория до 50 сс, е представена от моделите Like 50 4T, SUPER 8 50 2T, New Sento 50i, DJ 50 S и Agility City 50. Втората категория - от 50 до 700 сс предлага пет модела скутери - Agility 16+ 125, Agility 16+ 200i, K–XCT 300i, Xciting 400i и People GT 125i. Фирмата вносител осигурява възможност за директна покупка, както и различни лизингови схеми за поръчка на всички модели скутери, мотоциклети и АТВ-та на KYMCO. Гаранционното и извънгаранционно обслужване на марката е обезпечено в Senax Auto & Moto Service.Компанията предлага всичко необходимо, което гарантира безопасността на водачите на скутери – от задължителната каска, до различните модели ръкавици, мотоциклетни облекла и обувки.Фирма „Сенакс” разработва активно дистрибуцията на марката и търси нови партньори в цялата страна.