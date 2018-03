Покер PokerStars започва да работи с организатора на световното – Caesars Entertainment 17 февруари 2015 | 17:36 0 0 0 0 0 Трънливият път на PokerStars към завръщането на американския пазар най-после започва да се изглажда през последната седмица. Първо, три калифорнийски племена – Rincon Band of Luiseño Indians, Pala Band of Mission Indians и United Auburn Indian Community – дадоха своята писмена подкрепа за два онлайн покер законопроекта в щата – малка стъпка, последвана от по-сериозно начинание. То се изразява в това, че домакинът на Световните серии по покер Caesars Entertainment Corporation, дългогодишен противник на връщането на PokerStars на американския пазар, промени своята позиция и вече не разглежда притежаваната от Amaya компания като конкурент на онлайн покер пазара. Caesars, чийто настоящ партньор в Калифорния е Rincon Band of Luiseño Indians, потвърди "сдружението" с PokerStars за популяризиране на онлайн покера в щатите. Промяната в позицията на Caesars идва месец след като компанията подаде документи за обявяване във фалит в опит за реструктуриране на дългове за над $24 милиарда. Запитан дали новото сдружение между Amaya и Caesars би довело до федерален законопроект за онлайн покера, Ерик Холрайзър от PokerStars отговаря, че "Ние работим и на щатско, и на федерално ниво. Очевидно е, че успешен и конкурентен онлайн покер пазар ще доведе до развитие на целия покер бранш, което е от полза за всички." Новите взаимоотношения между Caesars и PokerStars вероятно ще имат положителен ефект и върху щати като Пенсилвания и Ню Йорк, които също обмислят легализиране на онлайн покера като в Ню Джърси. 0 0 0 0 0 bg.pokernews.com Прочетена 142

