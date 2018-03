Покер Покер турнири на живо в Европа през март 2015 17 февруари 2015 | 17:32 0 0 0 0 0 Интересни турнирни серии се задават през идния месец в най-различни точки на континента и в тази статия ще ви дам кратка информация за най-интересните покер турнири през март месец в Европа. До края на този месец също има няколко интересни турнира, един които започва само след 4 дни в Черна Гора, но за тях може да прочетете тук, а сега да се фокусираме върху предстоящите през март събития. Съвсем в началото на месеца стартират Ротердамските покер серии, които отново се завръщат в Holland Casino от 3 до 8 март с на пръв поглед скромна програмата от турнири, в която обаче има за всеки по нещо. Старта е на 3 март с €400 баунти турнир, а два дни по-късно започва основното събитие с вход €1,000, което през 2014г събра 271 играчи. На 23 февруари има и сателит на място в казиното с вход €100 и неограничен рибай от €50. 2015 Rotterdam Poker Series 3-8 март Дата и час Име на турнира Вход Вторник 3 март от 16:00ч No Limit Hold'em - €200 Bounty €440 Сряда 4 март от 16:00ч No Limit Hold'em €330 Четвъртък 5 март от 14:00ч Rotterdam Poker Series Main Event - Day 1A €1,080 Петък 6 март от 14:00ч Rotterdam Poker Series Main Event - Day 1B €1,080 Събота 7 март от 14:00ч Rotterdam Poker Series Main Event - Day 2 - Събота 7 март от 16:00ч No Limit Hold'em - Deep Stack €550 2015 partypoker WPT Vienna 4-17 март Традиционно това събитие привлича огромен брой играчи всяка година и тази със сигурност няма да е различна. Програмата на World Poker Tour Виена включва доста турнири, сред които е Warm Up Event с вход €340 и €200,000 гарантирани. Главният турнир е с вход €3,300, като сателити за него с вход 330 има на 10 и 11 март в казиното. В сателита се започва с 15,000 чипа при 30 мин нива на блайндовете и опция за едно Re-entry. Всеки, който желае да участва в основното събитие има право на общо две участия по време на Ден 1А, Ден 1Б и Ден 2. Всеки, който е играл и двата стартови дни може да избира с кой от двата стака да продължи в Ден 2 на турнира. Дата и час Име на турнира Вход Четвъртък 5 март 17:00 No Limit Hold'em Ден 1А(€200,000 Guaranteed) €340 Петък 5 март от 17:00 No Limit Hold'em Ден 1Б (€200,000 Guaranteed) €340 Събота 7 март от 14:00ч No Limit Hold'em Ден 2 (€200,000 Guaranteed) €340 Понеделник 9 март от 17:00ч No Limit Hold'em - Single Re-Entry - Eight-Handed €1,100 Вторник 10 март от 17:00ч No Limit Hold'em - Single Re-Entry - Eight-Handed €1,100 Сряда 11 март от 17:00ч Pot Limit Omaha Rebuy/Re-Entry €550 Четвъртък 12 март от 14:00ч WPT partypoker Vienna Main Event - Day 1A €3,300 Петък 13 март от 14:00ч WPT partypoker Vienna Main Event - Day 1B €3,300 Събота 14 март от 16:00ч No Limit Hold'em - Turbo - Accumulator €220 Събота 14 март от 17:00ч No Limit Hold'em - High Roller €6,000 Събота 14 март от 19:30 No Limit Hold'em - Turbo - Accumulator €220 Неделя 15 март от 16:00ч No Limit Hold'em - Turbo - Accumulator €220 Понеделник 16 март от 19:00ч No Limit Hold'em - Turbo - €100 Bounty €215 Вторник 17 март от 19:00ч No Limit Hold'em €115 GCOP (German Championship of Poker) IV Grand Final 5-10 март За жалост въпреки че турнира е под шапката на PokerStars сателитите за GCOP Main Event са достъпни само за германците, но самото събитие си остава все така интересно и предвид факта че ще се провежда в едно от най-яките покер казина в Европа, Kings Casino Розвадов - екшъна по масите и големите наградни фондове са гарантирани. Главното събитие на този малък фестивал от турнири е с вход €2,200 и включва гарантиран награден фонд от €400,000. В програмата на събитието има още €5,500 High Roller турнир и редица по-малки турнири с гарантиран награден фонд и входни такси от €170 до €550. Опциите за класиране на място в казиното са доста добри с общо пет сателит с входна такса от €100 до €240 и общо 26 гарантирани места за GCOP IV Grand Final Main Event. Дата и час Име на турнира Вход Четвъртък 5 март от 17:00ч Pot Limit Omaha Championship (€50,000 Guaranteed) €1,100 Петък 6 март от 15:00ч GCOP IV Grand Final (€400,000 Guaranteed) Day 1A €2,200 Петък 6 март от 18:00ч No Limit Hold'em (€20,000 Guaranteed) €120 Събота 7 март от 15:00ч GCOP IV Grand Final (€400,000 Guaranteed) Day 1B €2,200 Събота 7 март от 20:00ч No Limit Hold'em Rebuy/Re-Entry €550 Неделя 8 март от 15:00ч GCOP IV Grand Final (€400,000 Guaranteed) Day 2 - Неделя 8 март от 17:00ч Kings' Highroller - (€100,000 Guaranteed) Eight-Handed €5,500 Неделя 8 март от 19:00ч No Limit Hold'em (€35,000 Guaranteed) 2015 GUKPT - Manchester - 8-15 март Grosvenor Casino Manchester ще бъде домакин на поредната стъпка от местния Grosvenor UK Poker Tour. Събитието включва основно събитие с вход £1,090 и £200,000 и няколко по-малки турнира с входни такси от £110 до £330. Тъй като от България няма опции за онлайн класиране такова е възможно само за хората от чужбина на Grosvenorpoker.com. Иначе през интернет може да се намери пакет за турнира с отстъпка от MainEventTravel Дата и час Име на турнира Вход Понеделник 9 март от 19:30 No Limit Hold'em - Single Re-Entry £110 Вторник 10 март от 19:30 No Limit Hold'em - Single Re-Entry £330 Сряда 11 март от 19:30ч No Limit Hold'em - Single Re-Entry - Six-Handed £220 Четвъртък 12 март от 13:00ч GUKPT Manchester Main Event - Single Re-Entry (£200,000 Guaranteed) £1,090 Четвъртък 12 март от 18:00ч Pot Limit Omaha (4/5/6 Cards) Single Re-Entry £165 Петък 13 март от 13:00ч GUKPT Manchester Main Event - Single Re-Entry (£200,000 Guaranteed) Day 1B £1,090 Петък 13 март от 19:00ч No Limit Hold'em - £75 Bounty £165 Събота 14 март от 13:00ч GUKPT Manchester Main Event - Single Re-Entry (£200,000 Guaranteed) Day 2 £1.090 Събота 14 март от 18:00ч No Limit Hold'em Rebuy £220 Неделя 15 март от 16:00ч No Limit Hold'em w/ Rebuys £110 2015 Estrellas Poker Tour Мадрид - 9-15 март Сезон 6 на Estrellas Poker Tour стартира на 9 март в испанската столица Мадрид. До момента са обявени само три стъпки за този сезон, като вторият турнир ще бъде през юни в Марбея, а третото събитие ще бъде част от EPT Барселона през август. Миналата година Владислав Дончев се размина на косъм с победата в Estrellas Poker Tour Барселона, където остана на второ място с печалба от €278,500, а освен него още шестима българи влезнаха в парите на същия турнир. Програмата на Estrellas Мадрид включва доста разнообразни турнири, а най-хубавото е, че все още има и сателити в PokerStars за главния турнир с вход €1,100. Дата и час Име на турнира Вход Понеделник 9 март 20:00 NL - Holdem Freezeout Satellite to Main Event €150 + €15 Вторник 10 март 18:00 NL - Holdem Rebuy Satellite to Main Event - €50 Rebuys & Add On €100 + €10, €50 Rebuy/Add On 20:00 NL - Holdem Turbo Deepstack €200 + €20 Сряда 11 март 12:00 Estrellas Main Event - Day 1A €1000 + €100 17:00 NL - Holdem Freezeout Satellite to Main Event Day 1B €150 + €15 20:00 NL - Holdem Turbo Win The Button €150 + €15 Четвъртък 12 март 12:00 Estrellas Main Event - Day 1B €1000 + €100 18:00 PLO - Double Chance €250 + €25 20:00 NL - One Rebuy/One Add on Super Satellite to ESPT HR (Max Spend Allowed) €150 + €15, €150 Rebuy/Add On Петък 13 март 12:00 Estrellas Main Event - Day 2 13:00 NL - One Rebuy/One Add on Super Satellite to ESPT HR (Max Spend Allowed) €150 + €15, €150 Rebuy/Add On 17:00 NL - Holdem High Roller "8 Handed" - Day 1 (Single Re-Entry) €2000 + €200 20:00 Estrellas Madrid Poker Cup - Day 1A (Single Re-Entry Allowed Per Day) €300 + €30 Събота 14 март 12:00 Estrellas Main Event - Day 3 13:00 NL - Holdem High Roller - "8 Handed" - Day 2 13:00 NL - Holdem Six Handed Turbo €100 + €10 18:00 Estrellas Madrid Poker Cup - Day 1B (Single Re-Entry Allowed Per Day) €300 + €30 Неделя 15 март 12:00 Madrid Poker Cup - Day 2 12:15 Estrellas Main Event - Final Table 14:00 NL - Holdem Turbo - Super Deepstack - EPT Edition €150 + €15 18:00 "Sunday Battle" - NL Freezeout* €70 + €10

2015 PokerStars EPT Малта - 18-28 март И накрая, но в никакъв случай на последно място е най-големият фестивал за месеца, който ще се играе в казино Portomaso в Малта, където тази European Poker Tour гостува за първи път. Новата дестинация се дължи на изпадането на EPT Сан Ремо от схемата, а скоро очакваме и да разбере къде ще се провежда EPT през февруари догодина, след отпадането и на Довил преди няколко дни. Сателити за EPT Малта и за Italian Poker Tour Малта все още се провеждат всеки ден в PokerStars, а близо 10 българи вече си спечелиха участие в тези два турнира през онлайн сателити. Програмата на събитието, която може да прегледате тук, включва цели 67 турнира, а по време на EPT Малта ще се връчват и наградите на Глобалната покер ранглиста за най-добрите европейски покер играчи.

