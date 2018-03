Всеки, който е имал дълга връзка или дори е женен, ще разбере какво имаме предвид. Не, че е лошо да си с нея, ама никак не е зле тя да отиде с приятелки някъде за седмица. Какво те очаква? Първокласно ергенско преживяване! Ето какво в никакъв случай не трябва да пропуснеш да направиш.Ако не излизаш от вас, можеш да не си побъркано стриктен към хигиената си. Помниш ли студентския живот и как не ти пречеше чорапите ти да стигаха до ниво да стоят прави? Е, сега можеш да се подсетиш за онези незабравими моменти. Ако съседите се обадят по спешност на ХЕИ, трябва да спреш обаче.Това е просто задължително. Поне едно-две зловещи напивания ще ти се тразят добре. Да, на 30 махмурлукът е различен от този на 20, а на 40 - от този на 30, но не трябва да се отказваш! Сети се за A Pain That I'm Used To на Depeche Mode и не се плаши от болката на следващата сутрин. Нали знаеш твоята как вечно ти мрънка, че си пил прекалено много? Е, сега можеш да понаваксаш за последните няколко пъти.Тя непрекъснато ти повтаря, че игрите на Playstation/xBox/Wii са за деца, но това, разбира се, са абсолютни глупости. Можеш да направиш 10 часа без пауза, само не забравяй да ядеш и да посещаваш тоалетната....или поръчана пица, китайско и каквото там си решиш. Може и сандвичи да си правиш само, но това все пак отнема време. Номерът е да ядеш крайно нездравословно и безНо, нали, не бразилски или турски, а нещо забавно, свежо и абсолютно култово. Трябва да извъртиш поне един сезон на Californication, Двама мъже и половина или Как се запознах с майка ви. И всичко това трябва да се случва, докато съвсем през цялото време в ръката ти има...Това не е свързано с напиването и ти го знаеш добре. Става дума за перманентното биропиене, което тренираш още от ученическите години. Трябва да си в кондиция, но да се поддържаш усмихнат с часове.Няма какво да се лъжем - нея я няма, така че това е задължителна част от програмата. Ако после тя случайно види забравените ти ХХХ филми, отговори с достойнство "Е, ти предпочиташ да ти бях изневерил ли?!".Най-важното оставихме за последно. Ще ядеш, ще пиеш, ще си цъкаш из нета, няма да чистиш, няма да подреждаш, ще дремеш, ще се чувстваш като истински господар на дома си. Защото, това е тъпо, но факт, когато тя е там, всичко е коренно различно.