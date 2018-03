Най-високоплатеният модел в света Жизел Бюндхен и най-добрият куотърбек в историята на американския футбол Том Брейди са заедно от 12 години, но въпреки това в техните уши продължава да звучи песента "Love is in the аir". Двамата са една от най-хармоничните звездни двойки в света, а от пет години са и щастливо семейство.Те очевидно не са чели книгата "Любовта трае три години" или поне тя не се отнася за тях. Доказателство за това е романтичната им снимка от Св. Валентин, която 34-годишната бразилка сподели в социалната мрежа. На нея Жизел и Том се целуват страстно, а през прозореца зад тях се вижда ярък и красив залез.За да покаже, че са на една вълна, Брейди също сподели снимка с интимен момент между двамата. "Моята Валентинка, Жизел Бюдхен", написа спортистът под фотоса, на който той и съпругата му носят диадеми със сърчица и отново се целуват.Жизел се запознава с Том, който сега е баща на двете й деца - Бенджамин и Вивиан, през 2002 година. Оттогава двамата са неразделни и се радват на своята безгранична любов. Любов, която видяха всички зрители на "Супербоул" миналата седмица, когато Брейди се хвърли в прегръдките на жена си след триумфа на неговия Ню Инглънд Пейтриътс.