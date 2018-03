Никол Шерцингер намери утеха при съпруга на Марая Кери

Никол Шерцингер бързо забрави Люис Хамилтън. След раздялата си с аса от Формула 1 екзотичната певица намери утеха при свое бивше гадже. Става въпрос за комедийния актьор Ник Кенън - съпруг, но само по документи на поп иконата Марая Кери. Двамата още преди няколко месеца обявиха, че ще развеждат, но това все още не е официален факт.А Марая продължава да го ревнува бясно. Ник и преди е бил свръзван с други жени, но сега чувствата на съпругата му са по-силни отвсякога. "Тя винаги е ненавиждала Никол. Марая е изключително себична и все още смята Ник за своя собственост", обясниха запознати пред американските медии.Ревността на Марая Кери е продиктувана от факта, че Ник и Никол са имали кратък флирт през 2008 година преди тя и актьорът да се оженят.Що се отнася до Люис Хамилтън, той също изглежда преживява лесно "сърцераздирателната" си и четвърта поред раздяла с Шерцингер. Миналия петък той беше сниман от папараци как напуска в малките часове на нощта нюйоркското заведение Club Up and Down заедно с мистериозна блондинка. Негов говорител обаче заяви, че световният шампион във Формула 1 си е тръгнал сам от клуба и не е купонясвал с момичето. Той дори не я познавал.