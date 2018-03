Бейзбол Още революционни идеи: По-висока страйкова зона и "неутрален" Мач на звездите 16 февруари 2015 | 11:00 0 0 0 0 0 За по-малко от месец след официалното си встъпване в длъжност новият комисионер на МЛБ Роб Манфред предизвика същинска вълна от предложения за революционни промени в бейзбола. След като в самото начало на мандата си, започнал на 25 януари, нюйоркският адвокат анонсира планове за въвеждане на питчерски часовник за ограничаване на времето за хвърляне на топката, а малко по-късно намекна, че може да бъдат наложени ограничения на някои тактически действия в защита, сега наред дойде обсъждане на страйковата зона.



Според информации в американските медии има вероятност Мейджър лийг да прибегне до промяна в дефиницията на понятието "страйкова зона" за първи път след 1996 г., когато долната граница на мисления правоъгълник над хоума бе свалена от "горната част на колената на батера" на "долната част на колената на батера". Според анализаторите обаче резултатът от това е рязък спад в резултатността на мачовете, която през 2014 г. е била 4,07 точки средно на мач при средно 5,14 точки на мач през 2000 г. Освен това през миналия сезон общото ниво на страйкаутове е било най-високото, а това на бази за боли – най-ниското от 1968 г. насам.



И докато евентуалното решение за "повдигане" на страйковата зона ще отнеме поне година и може да бъде прието най-рано през 2016-а, то друга реформа влиза в сила веднага. Тя касае Мача на звездите, който на практика вече ще се провежда на неутрален терен. Досега отборът домакин се определяше в зависимост от това дали шоуто се организира на стадион от Американската или от Националната лига, но занапред това няма да има значение и двете лиги ще се редуват като формални домакини на полето, независимо къде се играе двубоят.



Причината е изборът на ст. "Марлинс Парк" в Маями за арена на Мача на звездите през 2017 г., когато ще станат три поредни сезона, в които организатор ще бъде град от НЛ. Затова комисионер Манфред постанови, че тази година за последен път домакинството в срещата ще зависи от локацията и тимът на НЛ ще батира последен в мача на ст. "Грейт Америкън" в Синсинати на 14 юли. Догодина на ст. "Петко Парк" в Сан Диего обаче инингите ще затваря селекцията на АЛ, което ще се повтаря във всяка четна година занапред.



Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 146

1