Ники Пенчев и Ресовия с 3-а победа в Шампионската лига (ГАЛЕРИЯ)

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Волейбол
Националът Николай Пенчев и неговият клуб Асеко Ресовия (Жешув) записаха трета победа в Група С на Шампионската лига, след като се наложиха трудно като гост над Берлин Ресайклинг Волейс с 3:2 (25:19, 25:20, 25:21, 25:17, 10:15). Двубоят се игра пред 6489 зрители в зала "Макс Шмелинг Хале".
Вицешампионите на Полша взеха реванш за домакинската загуба от Берлин РВ пред 2 седмици.
Ники Пенчев игра цял мач за Ресовия и се отличи с 10 точки (1 блок, 38% ефективност в атака, 14% перфектно и 62% позитивно посрещане). Най-резултатен за полския тим стана сръбският национал
Марко Ивович, който заби 22 точки (6 блока, 44% ефективност в атака, 23% перфектно и 58% позитивно посрещане). Пьотър Новаковски добави още 13 точки (2 блока, 73% ефективност в атака), а
Йохен Шьоопс се отличи с 12 точки (2 аса).
За домакините Роберт Кром бе най-резултатен с 15 точки (2 аса), а Скот Тузински добави още 14 точки (1 блок).
Успехът изкачи Ресовия на първо място в Група С с актив от 8 точки. Берлин РВ остана на второ място също с 8 точки, след 2 победи и 2 загуби.
БЕРЛИН РВ (ГЕРМАНИЯ) - АСЕКО РЕСОВИЯ (ЖЕШУВ) 2:3 (19:25, 20:25, 25:21, 25:17, 10:15)
БЕРЛИН РВ: Себастиан Кюре 4, Пол Креол 5, Роберт Кром 15, Скот Тузински 14, Роб Бонте 7, Томас Кмит 6 - Ерик Шоджи-либеро (Феликс Фишер 1, Мартин Крестов, Кристиан Дюне 9)
Старши-треньор: Марк Лебедев
РЕСОВИЯ: Фабиан Джизга 2, Йохен Шьоопс 12, НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ 10, Марко Ивович 22, Пьотър Новаковски 13, Давид Дрия 10 - Кжиштоф Игначак-либеро (Лукаш Тихачек, Давид Конарски 3, Рафал Бушек, Ръсел Холмс, Пол Лотман)
Старши-треньор: Анджей Ковал.
СНИМКИ: CEV.LU
ГАЛЕРИЯ от мача БЕРЛИН РВ - РЕСОВИЯ 2:3 - ТУК!!!
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(Гост) 2
отговор
Като по-интересното е, че при 4:0 мачът продължава да се играе :) При 4:1 вече приключва ... Кой клас имате завършен !? Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Ало, джурналиста, по дадените точки резултатът от мача трябва да е 4:1??? Рейтинг: 3 0