Формула 1 Лука ди Монтедземоло става шеф във Ф1 18 декември 2014 | 19:22 0 0 0 0 1 Главният акционер във Formula One Group - CVC, днес обяви назначаването на трима души в борда на директорите. От 01 януари 2015 Лука ди Монтедземоло и Пол Уолш ще изпълняват ролята на неизпълнителни директори, а Екълстоун ще остане на стария си пост. През последните 23 години Монтедземоло беше президент на Ферари, но напусна компанията преди няколко месеца. Мястото му в Маранело зае Серджо Маркионе. Между 2012 и 2014 година Монтедземоло беше представител на Ферари и заемеше подобна позиция във Formula One Group. Пол Уолш е бивш изпълнителен директор на Diego plc - световна компания за напитки. В момента е председател на Compass Group, както и неизпълнителен директор на FedEx Corporation и Unilever plc. Бърни Екълстоун беше преназначен от борда, чийто директор е Питър Брабек, и ще продължи да изпълнява ролята си на изпълнителен директор на Formula One Group. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg

0 0 0 0 1 ВЕСЕЛИНА КИРОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2039 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1