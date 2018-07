Спорт и бизнес Новата колекция adidas by Stella McCartney barricade охлажда и при екстремна жега 18 декември 2014 | 12:32 0 0 0 0 0 Новите и динамични тенис обувки barricade са допълнени от спортни облекла с иновативни технологии



Adidas by Stella McCartney barricade ще се противoпoстави на горещия климат в Мелбърн по време на тенис турнира Australian Open със свежата колекция за сезон Пролет/Лято 2015, която включва леки материи и технологии за охлаждане на тялото.



Колекцията включва новите тенис обувки adidas by Stella McCartney SS15, които ще бъдат носени ексклузивно от Каролин Вожняцки и Мария Кириленко по време на първия турнир от Големия шлем за годината. Създадени, за да откликнат на нуждите на най-добрите тенис играчи в света, спортните обувки включват мрежеста горна част и стабилизатор на петата, които предоставят безпрецедентна поддръжка на стъпалото, като същевременно отговарят на всяко движение на корта. Вътрешната конструкция на обувката осигурява комфорт, а външната подметка adiWEAR 6 е с подсилена издръжливост.



Тенис обувките са допълнени от спортни облекла с технологиите ClimaLite® и ClimaCool® за максимален комфорт и вентилация на корта, които осигуряват оптимална температура на тялото, дори и по време на най-оспорваните срещи.



По време на турнира Australian Open Каролин и Мария ще се възползват максимално от формите и функционалността на колекцията, носейки специални екипи, с които ще излязат на корта. Каролин Вожняцки ще бъде облечена в роклята с флорални мотиви All-in-One, решена в небесносиньо и светлозелено. Моделът е с интегрирана горна и долна част и отворен гръб, за да осигури дишане на кожата при покачващите се температури. Останалите играчи от отбора на adidas by Stella McCartney barricade Мария Кириленко, Андреа Петрович, Гарбине Мугуруса и Флавия Пенета ще дебютират с комбинация от горнище и пола в светлорозово, бяло и прасковен цвят. Предлагайки перфектния външен слой, по време и след мачовете, леките и прозрачни якета с флорални мотиви от серията ще допълнят стила на тенис звездите.



„Обичам колекцията adidas by Stella McCartney barricade за този сезон. Характеристиките на новите обувки и облекла ми позволяват да покажа най-доброто от себе си на корта, знаейки че съм подкрепена от най-новите технологии до този момент. За мен успехът е плод на самоувереност и спортният ми екип ще подсигури това усещане. Чувствам се готова да извоювам пътя си до върха“, твърди Каролин Вожняцки.



Колекцията включва и разнообразие от аксесоари като козирки и накитници.



За следващото поколение тенис шампиони, колекцията за сезон Пролет/Лято 2015 включва и серията adidas By Stella McCartney barricade Youth.



