Лудост, шоу и нерви: Топ 10 на най-големите избухвания на корта през сезона

В последните няколко дни си припомнихме едни от най-запомнящите се моменти през 2014 г. - най-големите изненади, най-качествените мачове и най-красивите разигравания. А кои бяха най-емоционалните избухвания на корта през сезона? Ето ги и тях:



10. Каролин Вожняцки, Сингапур:

Датчанката нямаше право да използва повече "Ястребовото око" по време на мача си срещу Мария Шарапова на заключителния турнир в Сингапур, когато бе ощетена от страничните съдии, според които ударът на рускинята е попаднал в корта. На повторението ясно се видя, че топката е далеч в аут и Возняцки демонстрира това пред главния съдия, удари ракетата си в мрежата и продължи да размахва с ръце, но без особен успех.



9. Беноа Пер, Уимбълдън

Французинът определено е постоянен в изявите си, продължавайки кампанията си срещу "All England Club" за втора поредна година. След тазгодишната си загуба на "свещената трева" Пер ясно изрази ненависта си към турнира, заявявайки: "Радвам се да напусна това място колкото се може по-скоро". Година по-рано той счупи всичките си ракети в стената на излизане от корта, оплакваше се от състоянието на кортовете и коментира, че организаторите "обичат единствено да раздават глоби".



8. Сара Ерани, Синсинати

Сара Ерани имаше сериозна причина да спори със съдията на стола, който отсъди сервиса на италианката за аут, въпреки че топката не само попадна в полето, но не бе дори близо до страничната линия. Ерани бе убедена, че ретурът на Янина Викмайер е бил в аут и трябва да получи точката, но съдията нареди разиграването да бъде преиграно и това разгневи още повече бившата №5.



7. Томаш Бердих, US Open

На тазгодишния US Open Томаш Бердих протестираше бурно, след като съдията на стола отсъди, че топката се е ударила два пъти в корта преди чехът да направи своя удар. По време на спора си със съдията Бердих я попита дали не е "стояла прекалено дълго време под слънцето" и "дали някога е държала ракета в ръката си", но след като по-късно прегледа повторението и видя, че топката наистина е топнала два пъти, той се извини на съдията в социалната мрежа Twitter.



6. Доналд Йънг, чаланджър в Талахаси

Не се случва често даден тенисист да оспорва толкова сериозно, че сервисът на неговия опонент е бил в корта, но именно това направи Доналд Йънг по време на срещата си с Алекс Кузнецов на чалънджъра в Талахаси. Американецът успя да вкара ретура си, но съдията отсъди, че сервисът на съперника му е бил в аут. Малко по-късно двамата играчи си размениха няколко реплики, а съдията прецени, че Кузнецов трябва отново да изпълни първи сервис. В този момент Йънг отново избухна и дори поиска да разговаря със супервайзора на турнира.



5. Серина Уилямс, Сингапур

Световната №1 не се нуждаеше от думи и изрази разочарованието си, строшавайки ракетата си по време на мача с Каролине Возняцки на Шампионата на WTA в Сингапур. Три мощни удара в корта бяха напълно достатъчни, а по-късно самата Серина определи счупването на ракетата си като "легендарно".



4. Мария Шарапова, Синсинати

Напрежение, емоции и драма съпътстваха полуфиналния двубой в Синсинати между Мария Шарапова и Ана Иванович, който определено ще бъде запомнен със ситуацията в третия сет, при която рускинята допусна двойна грешка на брейкбол и след това се обърна към рефера с думите: "Проверете ѝ кръвното", потупквайки се с ракетата около свивката на лявата ръка. Гневната реакция на Мария бе в резултат на поискания по-рано медицински таймаут, по време на който докторът измери кръвното налягане на Иванович, тъй като ѝ се е гадело.



3. Анди Мъри, Маями

В тази ситуация Анди Мъри протестираше, след като Новак Джокович се пресегна над мрежата при изпълнение на воле, което не е позволено според правилника. Съдията на стола изглежда не видя нарушението, но на повторението ясно се видя, че при удара ракетата на сърбина е в полето на неговия съперник. По време на почивката шотландецът продължи спора си със съдията и дори намери сили да се посмее на абсурдната ситуация, а след края на мача Джокович заяви, че не е бил запознат с това правило.



2. Стан Вавринка и Мирка Федерер, Лондон

Това би било нормално оплакване относно публиката, особено когато идва от Стан Вавринка, но в случая се отнасяше за не кой да е, а за съпругата на Роджър Федерер - Мирка. Втората ракета на Швейцария недоволстваше от поведението на бившата тенисистка, която подвиквала при всеки негов сервис. "Тя правеше същото и на Уимбълдън", заяви тогава Вавринка към съдията на стола, при което съпругата на Маестрото отвърна на удара, наричайки Стан "ревльо". Коментарите относно ситуацията продължиха и в следващите няколко дни, след като Джон Макенроу изнесе пикантна информация от кухнята на "O2 Arena", заявявайки че след мача двамата тенисисти са спорели в съблекалнята в продължение на десет минути.



1. Фабио Фонини, Мадрид

Кой друг може да оглавява класация за най-големите избухвания на корта, ако не Фабио Фонини. Темпераментният италианец е известен с постоянните си спорове със съдийте и самостоятелно може да запълни всичките десет позиции в подреждането. На турнира в Мадрид световният №20 надмина себе си и прекрачи всякакви граници, позволявайки си да заплаши съдията на стола Мохамед Лахиани в мача му срещу Александър Долгополов.

Италианецът започна с типичните си спорове още в самото начало на срещата, а ядосан, че е пропилял преднина от 4-2 гейма в първия сет, започна да хвърля ракетата си, да спори със съдии и фенове, а също така да удря топката на посоки. Именно последното стана причина да получи официално предупреждение, след като топката дори излезе от пределите на стадиона, а несъгласният с това Фонини отвърна на съдията с репликата: "Трябва да мислиш понякога. Знам, че ти е трудно".

Това всъщност бе само началото на разправията. Малко по-късно Фабио насочи гнева си към феновете, желаейки от Лахиани да извика охраната и да изведе феновете, а най-скандалният момент от срещата дойде в началото на третия сет, когато Фонини поиска от съдията да провери един отпечатък, желанието му бе изпълнено, но Лахиани само потвърди, че отсъждането на страничния съдия е правилно и точката е за украинеца.



"Сериозно ли? Виж това! Няма разстояние!", недоволстваше Фонини, като дори хвана съдията за рамото и го помести в позиция, която според него се вижда по-добре ситуацията. "Няма разстояние! Ти се шегуваш с мен! Как е възможно да не виждаш тази топка? Повярвай ми, ако загубя този гейм, ще имаш големи проблеми", бе последната реплика, която преля чашата. Нещо повече - след края на двубоя Фонини продължи със заплахите и на излизане от корта отново се обърна към съдията на стола. "Хайде, искам да те видя сега. Ела насам, не се страхувай", привикваше го италианецът.







