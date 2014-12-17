БГ Футбол Днес казват кой ще води Левски 17 декември 2014 | 07:58 0 0 0 6 46



Адвокатът ще говори с финансови термини като трансформиране на дълговете в капитал. Феновете би трябвало да получат 15%, но странно - те не са поканени на събранието. А им бяха обещани и две места в новия Управителен съвет.



Още по-интересно ще е след събранието. Предстои да бъде обявен новият треньор на Левски. До късно снощи фаворит за поста бе Георги Иванов, който извършва действия, принуждаващи поканения за този пост Димитър Димитров - Херо сам да откаже окончателно предложението на "сините".



"Тема Спорт" Две важни събития днес може да дадат нова посока в развитието на ПФК Левски . Най-напред ще се състои дългоочакваното Общо събрание на клуба. На него мажоритарният собственик Тодор Батков се очаква да обяви, че става още по-голям собственик, с близо 100% от дяловете.Адвокатът ще говори с финансови термини като трансформиране на дълговете в капитал. Феновете би трябвало да получат 15%, но странно - те не са поканени на събранието. А им бяха обещани и две места в новия Управителен съвет.Още по-интересно ще е след събранието. Предстои да бъде обявен новият треньор на Левски. До късно снощи фаворит за поста бе Георги Иванов, който извършва действия, принуждаващи поканения за този пост Димитър Димитров - Херо сам да откаже окончателно предложението на "сините".

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