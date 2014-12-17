Левски Levski

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създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Днес казват кой ще води Левски

17 декември 2014 | 07:58
Днес казват кой ще води Левски
Две важни събития днес може да дадат нова посока в развитието на ПФК Левски. Най-напред ще се състои дългоочакваното Общо събрание на клуба. На него мажоритарният собственик Тодор Батков се очаква да обяви, че става още по-голям собственик, с близо 100% от дяловете.

Адвокатът ще говори с финансови термини като трансформиране на дълговете в капитал. Феновете би трябвало да получат 15%, но странно - те не са поканени на събранието. А им бяха обещани и две места в новия Управителен съвет.

Още по-интересно ще е след събранието. Предстои да бъде обявен новият треньор на Левски. До късно снощи фаворит за поста бе Георги Иванов, който извършва действия, принуждаващи поканения за този пост Димитър Димитров - Херо сам да откаже окончателно предложението на "сините".

"Тема Спорт"

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C И Г У P H И - MA4OBE !!
(Гост) 37
отговор
17 декември 2014 | 17:33

Р Е С Н А L В А Т А . С 0 M - CИГYPHИ_MA4OBE !!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0

gonzo
(Гост) 36
отговор
17 декември 2014 | 14:26

misla che hero she doide mnogo shte go moteviram Рейтинг: 0 0

ПОБОЙЧО
(Гост) 35
отговор
18 декември 2014 | 07:27

Теле, кога победа? Рейтинг: 2 3


(Гост) 34
отговор
18 декември 2014 | 21:53

на 100 годишнината ви ва бием където ви хванем и сте на 6-то място говедо.ТОВА АКО НЕ Е СРАМ И ПОЗОР КОЕ Е КАЖИ???И ТО НАЧЕЛО С ГРОЗНЬО ГОЛЯМАТА ВИ ЛЕГЕНДА НАЛИ МНОГО СЕ КАНЕШЕ КАТО БЕШЕ В ЧЕРНО МОРЕ.МНОГО ПОЗДРАВИ ИМА ОТ ШЕСТОРЧО Рейтинг: 4 6

***
(Гост) 33
отговор
17 декември 2014 | 16:30

Как кой,Столипиновския мангал Херо не се е побъркал още.А и човека все пак има достойнство. Рейтинг: 2 3

1948
(Гост) 32
отговор
18 декември 2014 | 07:28

66 години срам и позор! Рейтинг: 5 3

1914 годината на срамът
(Гост) 31
отговор
18 декември 2014 | 07:28

лефски вековенъ срам Рейтинг: 4 8


(Гост) 30
отговор
18 декември 2014 | 07:28

ЦДНА АМА СМЕ НА ПЪРВО МЯСТО А ВИЕ ДИНАМО СТЕ НА ШЕСТО КАВАЛ Рейтинг: 4 4

...
(Гост) 29
отговор
17 декември 2014 | 17:44

Е, как кой? Гьонзо :))) Херо трябва да е луд да си сложи главата в торбата при тоя батак... Рейтинг: 3 3

1914
(Гост) 28
отговор
17 декември 2014 | 18:04

ПРАСЕТА ВЪРНЕТЕ СИ СТАРОТО ИМЕ - "ЦДНА" "СЕПТЕМВРИЙСКО ЗНАМЕ"!!! МРЪСНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ОТПАДАЦИ - ТОВА СТЕ ВИЕ! Рейтинг: 10 5

...
(Гост)
18 декември 2014 | 07:29

Злобен си, но си скаран с фактологията (типичен подуенец). ЦСКА никога не се е казвал "ЦДНА "Септемврийско знаме"". ЦДНА - да. ЦСКА "Септемврисйко знаме" - да. И какво? С което и име да сме, ние сме вашият кошмар! :))) Рейтинг: 4 5

ЛЕФСКИ ПОСРАМЕНЪ
(Гост) 27
отговор
17 декември 2014 | 18:04

100 Години ВЕЧНО втори СИНИ ДЖУДЖЕТА ТОПЧО КЪДЕ СИ ВЕ ОТВОРКО А ГОНЗО СМЕНЯЙ АНЦУНГА ОТ ИЛИЕНЦИ БУНАК Рейтинг: 3 10


(Гост) 26
отговор
17 декември 2014 | 15:09

ГОНЗО ТРЕТО МЯСТО КОГА ВЕ ЦИГАНИН Рейтинг: 2 3

CИГYPHИ_MA4OBE !!!!!!!!!!
(Гост) 25
отговор
17 декември 2014 | 11:33

Р Е С Н А L В А Т А . С 0 M - CИГYPHИ_MA4OBE !!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0

ЧЕРВЕНО МОМЧЕ
(Гост) 24
отговор
17 декември 2014 | 15:20

Вярвам, че говедата ще ги закрием с общи усилия! Рейтинг: 3 6

SINIYA
(Гост)
17 декември 2014 | 18:21

ЧЕРВЕНО ТУРЧЕ,ЩЕ ЗАКРИЕШ С ОБЩИ УСИЛИЯ ПАНЧАРЕВСКАТА КОЧИНА,И ТОВА ЩЕ БЪДЕ ДОБРО ДЕЛО В ИМЕТО НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД!!! Рейтинг: 2 2

fen
(Гост) 23
отговор
17 декември 2014 | 12:26

Всеки си вика вземи ги ти . Рейтинг: 1 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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