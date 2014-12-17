Днес казват кой ще води Левски

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Мастро вече е звезда в киното
„Мастро“ винаги е имал лице на човек от киното, дори когато забиваше с големите си ръце срещу съперниците и отправяше своите типични викове. С ръст от 202 см и талант да прави шоу, Луиджи Мастранджело е ...Виж още
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БГ Футбол
Две важни събития днес може да дадат нова посока в развитието на ПФК Левски. Най-напред ще се състои дългоочакваното Общо събрание на клуба. На него мажоритарният собственик Тодор Батков се очаква да обяви, че става още по-голям собственик, с близо 100% от дяловете.
Адвокатът ще говори с финансови термини като трансформиране на дълговете в капитал. Феновете би трябвало да получат 15%, но странно - те не са поканени на събранието. А им бяха обещани и две места в новия Управителен съвет.
Още по-интересно ще е след събранието. Предстои да бъде обявен новият треньор на Левски. До късно снощи фаворит за поста бе Георги Иванов, който извършва действия, принуждаващи поканения за този пост Димитър Димитров - Херо сам да откаже окончателно предложението на "сините".
"Тема Спорт"
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(Гост) 37
отговор
Р Е С Н А L В А Т А . С 0 M - CИГYPHИ_MA4OBE !!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 36
отговор
misla che hero she doide mnogo shte go moteviram Рейтинг: 0 0
(Гост) 35
отговор
Теле, кога победа? Рейтинг: 2 3
(Гост) 34
отговор
на 100 годишнината ви ва бием където ви хванем и сте на 6-то място говедо.ТОВА АКО НЕ Е СРАМ И ПОЗОР КОЕ Е КАЖИ???И ТО НАЧЕЛО С ГРОЗНЬО ГОЛЯМАТА ВИ ЛЕГЕНДА НАЛИ МНОГО СЕ КАНЕШЕ КАТО БЕШЕ В ЧЕРНО МОРЕ.МНОГО ПОЗДРАВИ ИМА ОТ ШЕСТОРЧО Рейтинг: 4 6
(Гост) 33
отговор
Как кой,Столипиновския мангал Херо не се е побъркал още.А и човека все пак има достойнство. Рейтинг: 2 3
(Гост) 32
отговор
66 години срам и позор! Рейтинг: 5 3
(Гост) 31
отговор
лефски вековенъ срам Рейтинг: 4 8
(Гост) 30
отговор
ЦДНА АМА СМЕ НА ПЪРВО МЯСТО А ВИЕ ДИНАМО СТЕ НА ШЕСТО КАВАЛ Рейтинг: 4 4
(Гост) 29
отговор
Е, как кой? Гьонзо :))) Херо трябва да е луд да си сложи главата в торбата при тоя батак... Рейтинг: 3 3
(Гост) 28
отговор
ПРАСЕТА ВЪРНЕТЕ СИ СТАРОТО ИМЕ - "ЦДНА" "СЕПТЕМВРИЙСКО ЗНАМЕ"!!! МРЪСНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ОТПАДАЦИ - ТОВА СТЕ ВИЕ! Рейтинг: 10 5
(Гост)
Злобен си, но си скаран с фактологията (типичен подуенец). ЦСКА никога не се е казвал "ЦДНА "Септемврийско знаме"". ЦДНА - да. ЦСКА "Септемврисйко знаме" - да. И какво? С което и име да сме, ние сме вашият кошмар! :))) Рейтинг: 4 5
(Гост) 27
отговор
100 Години ВЕЧНО втори СИНИ ДЖУДЖЕТА ТОПЧО КЪДЕ СИ ВЕ ОТВОРКО А ГОНЗО СМЕНЯЙ АНЦУНГА ОТ ИЛИЕНЦИ БУНАК Рейтинг: 3 10
(Гост) 26
отговор
ГОНЗО ТРЕТО МЯСТО КОГА ВЕ ЦИГАНИН Рейтинг: 2 3
(Гост) 25
отговор
Р Е С Н А L В А Т А . С 0 M - CИГYPHИ_MA4OBE !!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
отговор
Вярвам, че говедата ще ги закрием с общи усилия! Рейтинг: 3 6
(Гост)
ЧЕРВЕНО ТУРЧЕ,ЩЕ ЗАКРИЕШ С ОБЩИ УСИЛИЯ ПАНЧАРЕВСКАТА КОЧИНА,И ТОВА ЩЕ БЪДЕ ДОБРО ДЕЛО В ИМЕТО НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД!!! Рейтинг: 2 2
(Гост) 23
отговор
Всеки си вика вземи ги ти . Рейтинг: 1 1