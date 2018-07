Тенис Мъри вече популяризира новия си спонсор 16 декември 2014 | 12:39 0 0 0 0 0







Договорът между шотландеца и Under Armour все още не е официално оповестен, но според информацията ще бъде за по-скромна сума в сравнение с тази при Adidas. Предишният контракт на Мъри бе за 15 милиона паунда за срок от 5 години. Световният номер 6 Анди Мъри официално се раздели с Adidas и вече носи облеко на марката Under Armour. Първата ракета на Великобритания разкри това неволно, след като публикува своя снимка с фенка в Twitter, на която носи тениска на новия си спонсор. 27-годишният Мъри ще бъде най-голямата звезда на компанията, която облича и други тенисисти - Слоун Стивънс и Роби Джинепри.Договорът между шотландеца и Under Armour все още не е официално оповестен, но според информацията ще бъде за по-скромна сума в сравнение с тази при Adidas. Предишният контракт на Мъри бе за 15 милиона паунда за срок от 5 години.

