Бейзбол Джон Лестър: Искам да върнем титлата на Къбс и цял Чикаго (видео) 16 декември 2014 | 10:21 0 0 0 1 0 Чикаго Къбс изглежда намери своя нов лидер в лицето на питчера Джон Лестър. От мига, в който за първи път облече фланелката на "мечетата", 30-годишният левичар даде да се разбере, че единствената му цел занапред е да донесе на ст. "Ригли Фийлд" трофея от Световните серии в МЛБ, чакан от 1908 г.



"Още преди да дойда тук, знаех колко всеотдайни са феновете на Къбс към своя отбор. За мен е огромна чест да бъда част от този клуб. Отдавам му се напълно и съвсем сериозно поемам отговорност да се опитаме да върнем шампионската титла на нашия стадион и на цял Чикаго", заяви Лестър при официалното си представяне снощи, броени дни след финализирането на 6-годишния му договор за $155 млн.



Новият ас на Чикаго получи униформа с №34, тъй като любимият му №31 е изваден от употреба в Къбс в чест на Грег Мадъкс и Фърги Дженкинс. "Това винаги е бил другият ми предпочитан номер, все пак с него е играл Нолан Райън. Смятам, че е добър избор", уточни Лестър.



"Този трансфер показва цялостната пренастройка в Чикаго Къбс. Това е началото на периода, в който напълно отговорно ще се опитаме да доведем Световните серии обратно в нашия град – коментира президентът на "мечетата" Тио Епстайн. – Това е велик ден за нашите запалянковци. Те бяха толкова търпеливи, невероятно търпеливи през последните години. Затова заслужаваха такъв питчер и такава личност, която да припознаят като свой лидер."



