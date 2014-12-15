Косоко напусна Литекс, чужденец аут от ЦСКА

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БГ Футбол
Спортно-техническата комисия и Отдел Спортно-технически на БФС обявиха прекратени договори на професионални футболисти и треньори по обективни причини и по взаимно съгласие. На основание изискващите се и предоставени документи, съгласно нормативната база на БФС, Отдел "Спортно-технически" констатира и приема, че са прекратени по взаимно съгласие договорите между професионални футболисти, треньори и съответните футболни клубове както следва:
Футболисти Футболен клуб Считано от дата
1. Анатоли Тонев Тодоров - Бургас - 14.11.2014 г.
2. Анжело Монтенегро - Ботев Вц - 28.11.2014 г.
3. Билел Абделкадус - Верея СтЗ - 03.12.2014 г.
4. Борислав Владиславов Борисов - Бургас - 01.12.2014 г.
5. Валери Емилов Божинов - Левски - 01.09.2014 г.
6. Вандер Сакраменто Виейра - Ботев Пд - 29.08.2014 г.
7. Васил Димитров Велев - Хасково 2009 - 26.09.2014 г.
8. Величко Митков Величков - Бургас - 01.12.2014 г.
9. Галин Диянов Димов - Хасково 2009 - 26.09.2014 г.
10. Георги Емилов Станчев - Бургас - 01.12.2014 г.
11. Гийерме Да Соуса - Лудогорец Рз - 28.11.2014 г.
12. Даниел Петров Хараламбов - Спартак Вн - 19.09.2014 г.
13. Джордан Джон Джордж Мортан - Локомотив Пд - 01.09.2014
14. Димитър Николаев Вълчев - Спартак Вн - 19.09.2014 г.
15. Иван Милчов Караджов - Берое СтЗ - 11.12.2014 г.
16. Крис Христов Йонев - Спартак Вн - 10.10.2014 г.
17. Мартин Стоянов Ковачев - Хасково 2009 - 11.12.2014 г.
18. Милен Вълев Митев - Верея СтЗ - 09.12.2014 г.
19. Мишел Платини Ферейра Мескуита - Славия - 25.11.2014 г.
20. Недялко Хубенов Колев - Хасково 2009 - 13.10.2014 г.
21. Николай Димитров Димитров - Хасково 2009- 01.12.2014 г.
22. Николай Иванов Ботев - Бургас - 01.12.2014 г.
23. Огнян Иванов Стефанов - Спартак Вн - 01.12.2014 г.
24. Омар Косоко - Литекс - 18.11.2014 г.
25. Орлин Маринов Орлинов - Спартак Вн - 14.10.2014 г.
26. Павел Георгиев Петков - Ботев Вц - 12.11.2014 г.
27. Сендриньо Куинси Мисиджан - ЦСКА - 01.01.2015 г.
28. Стоян Георгиев Стоянов - Созопол - 10.10.2014 г.
29. Теро Юхани Мантула - Лудогорец Рз - 01.12.2014 г.
30. Тихомир Красимиров Кънев - Созопол - 07.10.2014 г.
31. Тодор Динчев Динев - Верея СтЗ - 09.12.2014 г.
32. Цветомир Ивелинов Цонков - Бургас - 01.12.2014 г.
33. Юри Иванов Иванов - Бургас - 01.12.2014 г.
34. Яни Димитров Пехливанов - Бургас - 01.12.2014 г.
Треньори Футболен клуб Считано от дата
1. Анатоли Георгиев Тонов - Хасково 2009 - 26.09.2014 г.
2. Викторио Димитров Павлов - Ботев Вц - 05.11.2014 г.
3. Георги Проданов Чиликов - Ботев Пд - 01.11.2014 г.
4. Господин Мирчев Господинов - Верея СтЗ - 09.10.2014 г.
5. Димчо Димитров Ненов - Хасково 2009 - 03.10.2014 г.
6. Златко Георгиев Янков - Спартак Вн - 20.10.2014 г.
7. Милен Петров Радуканов - Славия - 02.09.2014 г.
8. Неделчо Стоянов Матушев - Локомотив Пд - 01.10.2014 г.
9. Николай Димов Кръстев - Черноморец Бс - 08.10.2014 г.
10. Росен Йорданов Кирилов - Славия - 02.09.2014 г.
11. Стойчо Тенев Драгов - Хасково 2009 - 26.09.2014 г.
12. Тодор Михайлов Киселичков - Черноморец Бс - 07.10.2014
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(Гост) 6
отговор
Колко жалко! *_*ебеците 2 броя /този и Менте/ да ходят в Беласица, че е по - топъл климата с повече растителност. Рейтинг: 1 0
(Гост) 5
отговор
Добра новина в края на годината! Само Литекс от Ловеч! Успех на Косоко- въпреки че се съмнявам каквото е дърво. Рейтинг: 6 0
(Гост) 4
отговор
Очаквам същата новина и за Менди. Само дето оня русия перчем пишман-агент го е достатъчно страх от Ганчев. Рейтинг: 4 0
(Гост) 3
отговор
малки сладурчета..ебете ли се Рейтинг: 3 4
(Гост) 2
отговор
цска е отбора който ФИФА и УЕФА трябва да ги накаже много яко. Финансов феърплей,Забавяне на заплати,орязване на бонуси и корупция. И на края манипулиране на мачове Рейтинг: 14 32
(Гост)
Ада дано... В група Рейтинг: 5 12
(Гост)
Защо бе "хубавец"? Какво е направил ЦСКА на ФИФА и УЕФА??? Те гледат ФИНАНСОВИТИ въпроси, в ИНТИМНИТЕ изобщо не се намесват!!! Подуенци, като не искате ЧЕРВЕН СЕКС - СТИСНЕТЕ СИ ЗАДНИЦИТЕ, а не да търсите защита от тези две институции!!! Рейтинг: 5 3
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 1
отговор
Косоко глупако, в ЦСКА щеше да успееш, ама лакомията до това води! Рейтинг: 35 8
(Гост)
4овек, Кокоско си е абсолютно дърво! Няма за какво да съжаляваме! Само ЦСКА!!! Рейтинг: 14 5
(Гост)
Не съм съгласен. Този и Менди ако не се бяха махнали сами, сега щеше да сме 5-6 място. Но им благодаря, че любезно проявиха разбиране към ЦСКА. Рейтинг: 1 0