БГ Футбол Косоко напусна Литекс, чужденец аут от ЦСКА 15 декември 2014 | 12:43 0 0 0 1 10 Спортно-техническата комисия и Отдел Спортно-технически на БФС обявиха прекратени договори на професионални футболисти и треньори по обективни причини и по взаимно съгласие. На основание изискващите се и предоставени документи, съгласно нормативната база на БФС, Отдел "Спортно-технически" констатира и приема, че са прекратени по взаимно съгласие договорите между професионални футболисти, треньори и съответните футболни клубове както следва:



Футболисти Футболен клуб Считано от дата



1. Анатоли Тонев Тодоров - Бургас - 14.11.2014 г.

2. Анжело Монтенегро - Ботев Вц - 28.11.2014 г.

3. Билел Абделкадус - Верея СтЗ - 03.12.2014 г.

4. Борислав Владиславов Борисов - Бургас - 01.12.2014 г.

5. Валери Емилов Божинов - Левски - 01.09.2014 г.

6. Вандер Сакраменто Виейра - Ботев Пд - 29.08.2014 г.

7. Васил Димитров Велев - Хасково 2009 - 26.09.2014 г.

8. Величко Митков Величков - Бургас - 01.12.2014 г.

9. Галин Диянов Димов - Хасково 2009 - 26.09.2014 г.

10. Георги Емилов Станчев - Бургас - 01.12.2014 г.

11. Гийерме Да Соуса - Лудогорец Рз - 28.11.2014 г.

12. Даниел Петров Хараламбов - Спартак Вн - 19.09.2014 г.

13. Джордан Джон Джордж Мортан - Локомотив Пд - 01.09.2014

14. Димитър Николаев Вълчев - Спартак Вн - 19.09.2014 г.

15. Иван Милчов Караджов - Берое СтЗ - 11.12.2014 г.

16. Крис Христов Йонев - Спартак Вн - 10.10.2014 г.

17. Мартин Стоянов Ковачев - Хасково 2009 - 11.12.2014 г.

18. Милен Вълев Митев - Верея СтЗ - 09.12.2014 г.

19. Мишел Платини Ферейра Мескуита - Славия - 25.11.2014 г.

20. Недялко Хубенов Колев - Хасково 2009 - 13.10.2014 г.

21. Николай Димитров Димитров - Хасково 2009- 01.12.2014 г.

22. Николай Иванов Ботев - Бургас - 01.12.2014 г.

23. Огнян Иванов Стефанов - Спартак Вн - 01.12.2014 г.

24. Омар Косоко - Литекс - 18.11.2014 г.

25. Орлин Маринов Орлинов - Спартак Вн - 14.10.2014 г.

26. Павел Георгиев Петков - Ботев Вц - 12.11.2014 г.

27. Сендриньо Куинси Мисиджан - ЦСКА - 01.01.2015 г.

28. Стоян Георгиев Стоянов - Созопол - 10.10.2014 г.

29. Теро Юхани Мантула - Лудогорец Рз - 01.12.2014 г.

30. Тихомир Красимиров Кънев - Созопол - 07.10.2014 г.

31. Тодор Динчев Динев - Верея СтЗ - 09.12.2014 г.

32. Цветомир Ивелинов Цонков - Бургас - 01.12.2014 г.

33. Юри Иванов Иванов - Бургас - 01.12.2014 г.

34. Яни Димитров Пехливанов - Бургас - 01.12.2014 г.



Треньори Футболен клуб Считано от дата



1. Анатоли Георгиев Тонов - Хасково 2009 - 26.09.2014 г.

2. Викторио Димитров Павлов - Ботев Вц - 05.11.2014 г.

3. Георги Проданов Чиликов - Ботев Пд - 01.11.2014 г.

4. Господин Мирчев Господинов - Верея СтЗ - 09.10.2014 г.

5. Димчо Димитров Ненов - Хасково 2009 - 03.10.2014 г.

6. Златко Георгиев Янков - Спартак Вн - 20.10.2014 г.

7. Милен Петров Радуканов - Славия - 02.09.2014 г.

8. Неделчо Стоянов Матушев - Локомотив Пд - 01.10.2014 г.

9. Николай Димов Кръстев - Черноморец Бс - 08.10.2014 г.

10. Росен Йорданов Кирилов - Славия - 02.09.2014 г.

11. Стойчо Тенев Драгов - Хасково 2009 - 26.09.2014 г.

12. Тодор Михайлов Киселичков - Черноморец Бс - 07.10.2014

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