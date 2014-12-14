Николай Пенчев с 10 точки, Ресовия записа победа №12 в Полша (ВИДЕО)

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Волейбол
Националът Николай Пенчев изигра пореден силен мач за вицешампиона на Полша Асеко Ресовия (Жешув). Ресовия победи като гост Биелско-Бяла с 3:1 (25:20, 25:20, 23:25, 25:23) в мач от 15-ия кръг на полската Plus Liga, който се игра пред 2000 зрители в "Хала Под Добовцем".
Ники Пенчев игра цял мач и реализира 10 точки (1 блок, 41% ефективност в атака, 35% перфектно и 70% позитивно посрещане). Пьотър Новаковски заби 18 точки (1 ас, 6 блока, 79% ефективност в атака). Марко Ивович също заби 18 точки (2 блока), а Йохен Шьоопс добави 16 точки.
Войчех Ференс се отличи с 19 точки (2 аса, 3 блока) за тима на Биелск-Бяла, който е воден от Пьотър Грушка, а Хосе Луес Гонсалес добави още 17 точки (1 блок).
Успехът бе 12-ти от началото на сезона за Ресовия и с актив от 37 точки, който намали разликата до лидера СКРА Белхатов на 2 точки, след като шампионите взеха само 2 точки при победата се над Цупрур (Любин) с 3:1 (19:25, 22:25, 25:19, 25:19, 15:10) и вече имат в актива си 39 точки.
БИЕЛСКО-БЯЛА - АСЕКО РЕСОВИЯ (ЖЕШУВ) 1:3 (20:25, 20:25, 25:23, 23:25)
БИЕЛСКО-БЯЛА: Гжегож Пилаж, Хосе Луис Гонсалес 17, Войчех Ференс 17, Серхий Капелус 11, Лукаш Полански 5 - Михал Денбиец-либеро (Михал Бланки, Бестолочей Нерой 1, Бартош Бучко 1, Бартош Бунияк 1)
Старши-треньор: Пьотър Грушка
РЕСОВИЯ: Фабиан Джизга 1, Йохен Шьоопс 16, НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ 10, Марко Ивович 18, Пьотър Новаковски 18, Давид Дрия 9 - Кжиштоф Игначак-либеро (Лукаш Тихачек, Давис Конарски 2, Рафал Бушек, Ръсел Холмс 1)
Старши-треньор: Анджей Ковал.
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