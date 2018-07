Европейски футбол Елтън Джон откри трибуна на стадиона на Уотфорд, която носи неговото име (видео) 13 декември 2014 | 21:49 0 0 0 0 5



"Част от моята кръв, част от моята душа, огромна част от моя живот. Това е Уотфорд", заявява в програмата за мача емоционално Елтън Джон, който е автор на едни от най-големите хитове в световната поп-музика като "Rocket Man", "I'm Still Standing" and "Candle in the Wind".



Изгледал мача заедно с партньора си Дейвид Фърниш и със синовете си Илайджа и Закъри, музикантът емоционално се обърна към привържениците: "Много, много ви благодаря - това е един от най-великите дни на живота ми. Когато бях на шест години идвах и стоях там", обясни Елтън Джон, сочейки трибуната, която преди това е било място насипано със сгурия в югозападната част на стадиона. - Никога не съм мислил, че някога ще има трибуна, която да носи името ми! А още по-малко пък, че аз ще стоя на нея!"



