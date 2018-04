Голф Шампионът Макилрой: Сега разбирам какво всъщност е постигнал Тайгър 11 август 2014 | 14:48 0 0 0 0 1



Рори Макилрой все по-сериозно затвърждава статута си на голяма звезда в голфа. Тази нощ северноирландецът завоюва четвъртия си мейджър трофей, след като триумфира на US PGA Championship. Така само 25-годишен Рори става четвъртият най-млад голфър с толкова титли от Шлема. Преди него са единствено Том Морис-младши, Джак Никлаус и Тайгър Уудс. Освен това световният номер 1 влиза в историята като петият състезател, спечелил The Open Championship и PGA Championship в една календарна година. С това могат да се похвалят само Уолтър Хейгън (1924 г.), Ник Прайс (1994 г.), Уудс (2000 г. и 2006 г.) и Падриг Харингтън (2008 г.)."Спечелването на The Open Championship преди няколко седмици сякаш ме изкачи на едно по-високо ниво, заяви след успеха си Рори. - Но сега, след като имам четири трофея - с един по-малко от Фил Микелсън, от Севериано Байестерос и съм изравнен с Ърни Елс и Реймънд Флойд… Не съм си представял, че мога да стигна толкова далеч на 25. Ще трябва да свиквам с тази идея. Бях наистина щастлив с две титли преди началото на този сезон и сега изведнъж вече имам четири", продължи ентусиазирано северноирландецът."Дали щях да съм доволен, ако бях спечелил по грозен начин?" Да, каза още Рори. - За мен обаче означава страшно много, че стигнах до успеха по този начин. Така разбирам, че мога да се справям и в ситуация, в която съм догонващ в резултата. Мога да съпернича на най-добрите в света в мейджърите и в крайна сметка да приключвам на върха. Фил Микелсън - вторият най-добър голфър в своето поколение - страхотно е, че победих и него. Наистина е изтощително - физически и психически, да поддържаш това равнище всяка седмица. Така обаче човек осъзнава още по-добре какво е постигнал всъщност Тайгър в предишните години - тези невероятни победни серии в продължение на месеци. Едно от най-важните неща е как човек разпределя времето си и как точно подрежда графика с турнирите и почивките", обясни още Макилрой.

