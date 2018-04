Бейзбол 7 кражби за 7-ата поредна победа на Канзас Сити (видео) 11 август 2014 | 10:39 0 0 0 0 0



Три бази успя да открадне и Джарод Дайсън и така за първи път в историята на клуба двама съотборници в Роялс превзеха насилствено по 3 бази в един и същи мач. Третият "обирджия" бе венецуелецът Алсидес Ескобар, а общият сбор от 7 кражби е само с една по-малко от абсолютния рекорд на Канзас Сити – 8 срещу Балтимор Ориолс на 1 август 1998 г.







Разликата в крайния резултат осигуриха Алекс Гордън и Салвадор Перес, които удариха по един двоен хоумрън – съответно в 1-вия ининг за 4:0 и в 4-тия за 7:1. В началото на мача Били Бътлър вкара точка с двоен хит, а Перес отбеляза за 2:0 при уайлд пич на Тим Линсекъм.



Стартерът на "гигантите" остана на възвишението едва 3 ининга и 1/3, понеже рано-рано бе разпилян от нападението на домакините. Линсекъм (L 9-8) даде 7 хита и 3 бази за боли и набързо пое 6 точки, включително първия хоумрън в мача.







За Канзас Сити като питчер започна Дани Дъфи (W 7-10), който заслужи победата със стабилно хвърляне в продължение на 6 ининга и 2/3. Левичарят позволи само 3 хита и пусна 3 бази за боли, като всичко това доведе до 4 точки на гостите. Андрю Сусак допринесе с 3 RBI за Джайънтс, след като удари сингъл във 2-рия и дабъл в 7-ия, и сам отбеляза последната точка в мача при единичен хит на Хънтър Пенс.







Канзас Сити Роялс - Сан Франциско Джайънтс 7:4



ст. "Кауфман"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САН ФРАНЦИСКО

0

1

0

0

0

0

3

0

0

4

8

0

КАНЗАС СИТИ

4

0

0

3

0

0

0

0

Х

7

10

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 10 АВГУСТ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Кливланд Индиънс 1:4

Торонто Блу Джейс - Детройт Тайгърс 6:5 (19 ининга)

Хюстън Астрос - Тексас Рейнджърс 2:6

Лос Анджелис Ейнджълс - Бостън Ред Сокс 1:3

Оукланд Атлетикс - Минесота Туинс 1:6

Сиатъл Маринърс - Чикаго Уайт Сокс 4:2



Национална лига



Синсинати Редс - Маями Марлинс 7:2

Филаделфия Филис - Ню Йорк Метс 7:6

Питсбърг Пайрътс - Сан Диего Падрес 2:8

Милуоки Бруърс - Лос Анджелис Доджърс 1:5

Аризона Дайъмъндбекс - Колорадо Рокис 3:5 (10 ининга)

Атланта Брейвс - Вашингтон Нешънълс 3:1



Интерлига



Балтимор Ориолс - Сейнт Луис Кардиналс 3:8

Чикаго Къбс - Тампа Бей Рейс 3:2 (12 ининга)





