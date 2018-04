Голф Отново Макилрой и отново мейджър триумф (галерия+видео) 11 август 2014 | 09:14 0 0 0 0 0



Макилрой бе водач след третия кръг във "Валхала Голф Клъб", но в решаващия ден за кратко изпусна инициативата и изоставаше с цели три удара от лидера. Все пак северноирландецът се пребори с конкурентите си, записа 3 удара под пара (68) в този последен кръг и така с общо 16 удара под пара (268) завърши на върха в класирането. Втората позиция в генералното подреждане остана за носителя на пет мейджър купи Фил Микелсън, който остана с 15 удара под пара (269). Третата позиция пък си поделиха Хенрик Стенсон и Рики Фаулър с резултати от по (270) на ниво -14.



Как протече четвъртият състезателен ден за Рори? Той започна с богита на 3-а и



Световният номер 2 Адам Скот приключи турнира на 15-ата позиция с 9 удара под пара (275). С такъв резултат останаха още Марк Уорън, Брукс Кьопка, Лий Уестууд, Греъм Дьолае, Джейсън Дей, Луис Остуйзен и Бернд Вайсбергер.



"Дори и в най-смелите си мечти не съм си представял, че ще имам лято като това, заяви щастливият шампион по време на награждаването, което се проведе при настъпила тъмнина във "Валхала Голф Клъб". - Играя най-добрия голф в живота си. Тази победа е различна от предишните ми мейджъри, защото наистина показах много воля и издръжливост, за да стигна до успеха", допълни Макилрой.



Интересно е да се отбележи, че през месец май Рори развали годежда си с датската тенисистка Каролин Вожняцки. Оттогава насам той показва измумителна игра. Северноирландецът спечели BMW PGA Championship, The Open Championship, WGC-Bridgestone Invitational, а сега и PGA Championship. Освен това Макилрой се върна и на върха в световната ранглиста.



ФОТОГАЛЕРИЯ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

КРИСТИНА БЛИЗНАШКА редактор - отдел "Спорт"

