Шокиращо! Боксова легенда ще става жена

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Азаренка отново е тук... и не е сама (снимка)
Бившата №1 в света Виктория Азаренка се отправи към предстоящия голям турнир на клей в Мадрид заедно със сина си Лео. 28-годишната тенисистка от Беларус публикува в Twitter снимка, на която позира с родения през ...Виж още
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Бойни спортове
Франк Малоуни, бивш промоутър на известния в близкото минало боксьор Ленъкс Люис, се готви за операция по смяна на пола.
"Дейли Мирър" пише, че 61-годишният Малоуни сега се казва Кели и твърди, че винаги е знаел, че се е родил в неправилното тяло. Мениджърът работи с Люис от 1989 до 2001 г.
Въпреки че е известен най-вече с работата си с британския боксьор, Малоуни е извел още четирима състезатели до световни титли. Той се отказа от бокса през октомври миналата година.
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(Гост) 18
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Пpoчети cи ,кoментаpа cпoменаващ майка ми! C чалгаджии ,и идиoти не cпopя. Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
Твоят ник да не е много умен... Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
А пък аз думках м@йк@ ти, затова си толко тъп. Рейтинг: 0 1
(Гост)
Малoумен cи катo ника cи Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
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100 % Ленъкc гo е думкал Рейтинг: 1 0
(Гост) 14
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(Гост) 13
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Вcеки cи има пpавo на личен и3бop Рейтинг: 3 3
(Гост) 12
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гнунсна работа! Рейтинг: 8 0
(Гост) 11
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"известният в близкото минало"... Вие сериозно ли? Да не би познанията ви за бокса да стигат само до братята Кличко. Ленъкс Луис е един от най-великите боксьори за всички времена! Рейтинг: 8 0
(Гост) 10
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и тва спортна новина ли е бе да ви Е б А майката боклуци долни Рейтинг: 0 2
(Гост) 9
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Това направо си онзи бухал Мая Манолова. Рейтинг: 19 1
(Гост) 8
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kak iskam da se gushkame i da gledame zvezdite Рейтинг: 4 1
(Гост) 7
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Напаст! Дано да пукне... болен мозък. Рейтинг: 11 2
(Гост) 6
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на боба маика му Рейтинг: 4 3
(Гост) 5
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Тоя е запреличал на Мая Манолова Рейтинг: 32 2
(Гост) 4
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Евроатлантическите ценности ...красота Рейтинг: 15 4