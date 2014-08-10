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Азаренка отново е тук... и не е сама (снимка)

Бившата №1 в света Виктория Азаренка се отправи към предстоящия голям турнир на клей в Мадрид заедно със сина си Лео. 28-годишната тенисистка от Беларус публикува в Twitter снимка, на която позира с родения през ...

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Бойни спортове

Шокиращо! Боксова легенда ще става жена

10 август 2014 | 16:38
Шокиращо! Боксова легенда ще става жена
Франк Малоуни, бивш промоутър на известния в близкото минало боксьор Ленъкс Люис, се готви за операция по смяна на пола.

"Дейли Мирър" пише, че 61-годишният Малоуни сега се казва Кели и твърди, че винаги е знаел, че се е родил в неправилното тяло. Мениджърът работи с Люис от 1989 до 2001 г.

Въпреки че е известен най-вече с работата си с британския боксьор, Малоуни е извел още четирима състезатели до световни титли. Той се отказа от бокса през октомври миналата година.
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 12947

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(Гост) 18
отговор
12 август 2014 | 09:05

Пpoчети cи ,кoментаpа cпoменаващ майка ми! C чалгаджии ,и идиoти не cпopя. Рейтинг: 0 0

?
(Гост) 17
отговор
12 август 2014 | 01:20

Твоят ник да не е много умен... Рейтинг: 0 0

Azis
(Гост) 16
отговор
11 август 2014 | 22:33

А пък аз думках м@йк@ ти, затова си толко тъп. Рейтинг: 0 1

!
(Гост)
11 август 2014 | 20:54

Малoумен cи катo ника cи Рейтинг: 0 0


(Гост) 15
отговор
11 август 2014 | 15:24

100 % Ленъкc гo е думкал Рейтинг: 1 0

Очевадно имате бъг
(Гост) 14
отговор
10 август 2014 | 23:00

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Дани динамита гаpcия
(Гост) 13
отговор
11 август 2014 | 13:38

Вcеки cи има пpавo на личен и3бop Рейтинг: 3 3

gnus
(Гост) 12
отговор
13 август 2014 | 09:29

гнунсна работа! Рейтинг: 8 0

OMG
(Гост) 11
отговор
11 август 2014 | 13:46

"известният в близкото минало"... Вие сериозно ли? Да не би познанията ви за бокса да стигат само до братята Кличко. Ленъкс Луис е един от най-великите боксьори за всички времена! Рейтинг: 8 0

sp.!.rtal
(Гост) 10
отговор
10 август 2014 | 20:02

и тва спортна новина ли е бе да ви Е б А майката боклуци долни Рейтинг: 0 2

...
(Гост) 9
отговор
13 август 2014 | 09:30

Това направо си онзи бухал Мая Манолова. Рейтинг: 19 1

Ivanoff
(Гост) 8
отговор
11 август 2014 | 15:53

kak iskam da se gushkame i da gledame zvezdite Рейтинг: 4 1

Майк Тайсън
(Гост) 7
отговор
11 август 2014 | 15:53

Напаст! Дано да пукне... болен мозък. Рейтинг: 11 2

na boba ba6ta mu
(Гост) 6
отговор
11 август 2014 | 15:53

на боба маика му Рейтинг: 4 3

ТТТ
(Гост) 5
отговор
13 август 2014 | 09:30

Тоя е запреличал на Мая Манолова Рейтинг: 32 2

ЕС обича америка
(Гост) 4
отговор
11 август 2014 | 15:53

Евроатлантическите ценности ...красота Рейтинг: 15 4 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                  Еди Хърн: Предложението на Уайлдър е пиар, къде е договорът?
                
                
                  Еди Хърн: Предложението на Уайлдър е пиар, къде е договорът?

                 
                
              

              

                
                  
                  Уайлдър предложи гарантирани 50 млн. долара на Антъни Джошуа!
                
                
                  Уайлдър предложи гарантирани 50 млн. долара на Антъни Джошуа!

                 
                
              

              

                
                  
                  Горяна Стоева спечели сребро от Европейското в Италия
                
                
                  Горяна Стоева спечели сребро от Европейското в Италия

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Джошуа - Паркър: нокаут до 8 рунд, но кой кого?
18 март 2018

Антъни Джошуа обяви, че бързите му крака ще му помогнат да нокаутира Джоузеф Паркър в рамките на 8 рунда, когато двамата се изправят един срещу друг в мегасблъсъка за обединяване на три от четирите световни титли в ...









							
							
						

						
						






Петър Белберов: Харесвах стила на игра на Дейвид ...
22 април 2018

Боксьорът  Петър Белберов гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Той е  доказателство, че спортът може да върви ръка за ръка с компютрите. Наред  с победите на боксовия ринг, той катери върхове и в ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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