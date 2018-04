Голф Рори пое контрола във "Валхала Голф Клъб", Уудс отпадна 09 август 2014 | 10:55 0 0 0 0 0



Макилрой за пореден път показа безспорната си класа, като реализира във втория кръг четири бърдита, ийгъл и само две богита за 4 удара под пара (67).







Носителят на четири трофея от надпреварата Тайгър Уудс, който през последните дни имаше проблеми с контузия на гърба, не премина "кът"-а след втория ден. Два поредни кръга с резултати от по (74) го отдалечиха от амбицията му за 15-и мейджър трофей и така той отпадна безславно от битката. Номер 2 в световната ранглиста Адам Скот пък е едва 26-и с 2 удара под пара (140).



Сред другите голфъри, които не преодоляха "кът"-а, личат имената на шампиона от US Open Мартин Каймер, Тим Кларк, Падриг Харингтън, Том Уотсън, Кийган Брадли, Дарън Кларк, Джон Дейли и Мигел Анхел Хименес. Лидерът в световната ранглиста Рори Макилрой даде заявка за втора поредна мейджър титла през сезона. След като триумфира на The Open Championship преди няколко седмици, северноирландецът пое контрола и на последния за годината турнир от "Голямата четворка" в голфа - PGA Championship. Рори бе четвърти след откриващия кръг във "Валхала Голф Клъб" в Луивил, Кентъки и въпреки дъждовния втори ден излезе начело. Световният номер 1 е с общ резултат от 9 удара под пара (133), като зад него втората позиция си поделят Джейсън Дей и Джим Фюрик. Те са с резултати от по (134) на ниво -8. Четвъртото място във временното подреждане пък е за Райън Палмър, Рики Фаулър и Мико Илонен с по 7 удара под пара (135).Макилрой за пореден път показа безспорната си класа, като реализира във втория кръг четири бърдита, ийгъл и само две богита за 4 удара под пара (67).Носителят на четири трофея от надпреварата Тайгър Уудс, който през последните дни имаше проблеми с контузия на гърба, не премина "кът"-а след втория ден. Два поредни кръга с резултати от по (74) го отдалечиха от амбицията му за 15-и мейджър трофей и така той отпадна безславно от битката. Номер 2 в световната ранглиста Адам Скот пък е едва 26-и с 2 удара под пара (140).Сред другите голфъри, които не преодоляха "кът"-а, личат имената на шампиона от US Open Мартин Каймер, Тим Кларк, Падриг Харингтън, Том Уотсън, Кийган Брадли, Дарън Кларк, Джон Дейли и Мигел Анхел Хименес.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 469

1