Бейзбол Оукланд взе 70-а победа в "три хитър" на Лестър (видео) 08 август 2014 | 10:34 0 0 0 0 0



Във втория си старт за Оукланд левичарят хвърли 122 топки и изравни върховото си броене през 2014 г. Лестър (W 12-7) държеше перфектен мач до 6-ия ининг, а до края позволи само 3 хита и 2 бази за боли и произведе 8 страйкаута.







"Честно казано, сърцето ми биеше лудо, когато реших да го оставя на хълма и за 9-ия ининг, въпреки че вече беше направил 105 хвърляния – призна мениджърът на Атлетикс Боб Мелвин, за когото това бе победа №800 в Мейджър лийг. – Той вероятно е единственият, на когото бих позволил да стигне до 120 топки. Това е моят лимит. Но в крайна сметка той затова е тук."



Стивън Воут удари двоен хоумрън в 3-тия ининг, а Дерек Норис вкара третата точка с двоен хит в 4-тия. За Оукланд (70-44) това бе трета победа в последните 4 мача и с нея лидерът в Западната дивизия увеличи аванса си на 3 мача пред Лос Анджелис Ейнджълс (67-47).







Стартиращ питчер за Минесота нощес бе венецуелецът Йохан Пино (L 1-4), който ограничи домакините до 3 точки за 5 ининга и 2/3, след като даде 6 хита и база за боли. В атака за „близнаците“ се отличиха единствено Кърт Сузуки (именно бившият кетчер на Оукланд развали перфектния мач на Лестър със сингъл в 6-ия), Крис Колабело и Освалдо Арсия.



Всъщност 6-ият ининг можеше да отведе срещата в съвсем различна посока, но късметът покри домакините. Веднага след като Сузуки откри атаката на гостите с хит, Колабело го последва с нов сингъл. Най-голямата драма се разигра при 2 аута, когато Брайън Дозиър изстреля бързата топка на Лестър високо над оградата, но тя прелетя на сантиметри във фалтериторията покрай левия кол. Вместо изравнителен хоумрън, в крайна сметка Дозиър получи база за боли, а след това инингът свърши с аут по земя на Тревър Плъф.











Оукланд Атлетикс - Минесота Туинс 3:0



ст. "Колизеум"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

МИНЕСОТА

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

ОУКЛАНД

0

0

2

1

0

0

0

0

Х

3

7

0

Оукланд Атлетикс стана първият отбор със 70 победи в МЛБ този сезон. Рано тази сутрин "А"-тата затвориха Минесота Туинс с 3:0 у дома благодарение на забележително хвърляне на новата придобивка Джон Лестър. Привлеченият миналия четвъртък от шампиона Бостън Ред Сокс питчер изработи "три хитър" и прибави към визитката си четвърти "шътаут" и 11-и цял мач на възвишението във Висшата лига.Във втория си старт за Оукланд левичарят хвърли 122 топки и изравни върховото си броене през 2014 г. Лестър (W 12-7) държеше перфектен мач до 6-ия ининг, а до края позволи само 3 хита и 2 бази за боли и произведе 8 страйкаута."Честно казано, сърцето ми биеше лудо, когато реших да го оставя на хълма и за 9-ия ининг, въпреки че вече беше направил 105 хвърляния – призна мениджърът на Атлетикс Боб Мелвин, за когото това бе победа №800 в Мейджър лийг. – Той вероятно е единственият, на когото бих позволил да стигне до 120 топки. Това е моят лимит. Но в крайна сметка той затова е тук."Стивън Воут удари двоен хоумрън в 3-тия ининг, а Дерек Норис вкара третата точка с двоен хит в 4-тия. За Оукланд (70-44) това бе трета победа в последните 4 мача и с нея лидерът в Западната дивизия увеличи аванса си на 3 мача пред Лос Анджелис Ейнджълс (67-47).Стартиращ питчер за Минесота нощес бе венецуелецът Йохан Пино (L 1-4), който ограничи домакините до 3 точки за 5 ининга и 2/3, след като даде 6 хита и база за боли. В атака за „близнаците“ се отличиха единствено Кърт Сузуки (именно бившият кетчер на Оукланд развали перфектния мач на Лестър със сингъл в 6-ия), Крис Колабело и Освалдо Арсия.Всъщност 6-ият ининг можеше да отведе срещата в съвсем различна посока, но късметът покри домакините. Веднага след като Сузуки откри атаката на гостите с хит, Колабело го последва с нов сингъл. Най-голямата драма се разигра при 2 аута, когато Брайън Дозиър изстреля бързата топка на Лестър високо над оградата, но тя прелетя на сантиметри във фалтериторията покрай левия кол. Вместо изравнителен хоумрън, в крайна сметка Дозиър получи база за боли, а след това инингът свърши с аут по земя на Тревър Плъф.Оукланд Атлетикс - Минесота Туинс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 7 АВГУСТ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Детройт Тайгърс 1:0

Торонто Блу Джейс - Балтимор Ориолс 1:2

Сиатъл Маринърс - Чикаго Уайт Сокс 13:3



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Ню Йорк Метс 5:3 (13 ининга)

Милуоки Бруърс - Сан Франциско Джайънтс 3:1

Колорадо Рокис - Чикаго Къбс 2:6

Питсбърг Пайрътс - Маями Марлинс 7:2



Интерлига



Филаделфия Филис - Хюстън Астрос 6:5

Синсинати Редс - Кливланд Индиънс 4:0

Сейнт Луис Кардиналс - Бостън Ред Сокс 5:2

Аризона Дайъмъндбекс - Канзас Сити Роялс 2:6

Лос Анджелис Ейнджълс - Лос Анджелис Доджърс 0:7





Ню Йорк Янкис - Детройт ТайгърсТоронто Блу Джейс - Балтимор ОриолсСиатъл Маринърс - Чикаго Уайт СоксВашингтон Нешънълс - Ню Йорк Метс(13 ининга)Милуоки Бруърс - Сан Франциско ДжайънтсКолорадо Рокис - Чикаго КъбсПитсбърг Пайрътс - Маями МарлинсФиладелфия Филис - Хюстън АстросСинсинати Редс - Кливланд ИндиънсСейнт Луис Кардиналс - Бостън Ред СоксАризона Дайъмъндбекс - Канзас Сити РоялсЛос Анджелис Ейнджълс - Лос Анджелис Доджърс Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 130

1