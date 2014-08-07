Съдийски назначения за 4-ия кръг в "А" група

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Серина Уилямс запя алтернативен рок (видео)
Серина Уилямс и съпругът й Алексис Оханян явно имат еднакъв музикален вкус. Въпреки че полагат грижи за наследницата си Алексис Олимпия, двамата успяха да откраднат малко време за себе си и отидоха да се позабавляват на ...Виж още
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БГ Футбол
Цветан Кръстев получи наряд за мача Ботев (Пловдив) - Литекс от 4-ия кръг на "А" група. Ивайло Стоянов пък беше назначен за двубоя Берое - Левски.
Съдийски назначения в "А" група за мачовете от 4-и кръг:
09.08.2014 г.., събота, 18:00ч.
Черно море /Вн/ - Марек /Дупн/
Вихрен Манев, Ивайло Милков, Николай Ангелов
4-ти Георги Дойнов, ДАС Стоян Денев, Георги Гинчев
09.08.2014г., събота, 18:00ч.
Локомотив /Сф/ - Славия /Сф/
Таско Тасков, Иво Колев, Драгомир Илиев
4-ти Крум Стоилов, ДАС Стефан Апостолов, Драган Стойков
09.08.2014г., събота, 20:00ч.
Локомотив /Пд/ - Лудогорец /Рз/
Георги Йорданов, Пламен Георгиев, Милен Арабаджиев
4-ти Георги Караколев, ДАС Георги Димитров, Петър Доровски
09.08.2014г., събота, 18:00ч.
Ботев /Пд/ - Литекс /Лч/
Цветан Кръстев, Диян Вълков, Светослав Динев
4-ти Валентин Добрев, ДАС Георги Давидов, Румен Христов
10.08.2014г., неделя, 20:00ч.
Берое /Ст.З/ - Левски /Сф/
Ивайло Стоянов, Веселин Мишев, Емил Вангелов
4-ти Георги Тодоров, ДАС Николай Йорданов, Радослав Станев
10.08.2014г., неделя, 20:00ч.
ЦСКА - Хасково
Владимир Вълков, Георги Калудов, Антоан Георгиев
4-ти Мартин Маргаритов, ДАС Ангел Ангелов, Тихомир Алексов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в съдийските назначения.
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(Гост) 2
отговор
Има ли мач между Литекс и Ботев в последните години дето да не го е свирил Цецко Кръстев?! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Цв.Кръстев ЗА ТРЕТИ (!) път тази година свири Ботев -Литекс! Рейтинг: 0 2