Съдийски назначения за 4-ия кръг в "А" група

Цветан Кръстев получи наряд за мача Ботев (Пловдив) - Литекс от 4-ия кръг на "А" група. Ивайло Стоянов пък беше назначен за двубоя Берое - Левски. Съдийски назначения в "А" група за мачовете от 4-и кръг: 09.08.2014 г.., събота, 18:00ч. Черно море /Вн/ - Марек /Дупн/ Вихрен Манев, Ивайло Милков, Николай Ангелов 4-ти Георги Дойнов, ДАС Стоян Денев, Георги Гинчев 09.08.2014г., събота, 18:00ч. Локомотив /Сф/ - Славия /Сф/ Таско Тасков, Иво Колев, Драгомир Илиев 4-ти Крум Стоилов, ДАС Стефан Апостолов, Драган Стойков 09.08.2014г., събота, 20:00ч. Локомотив /Пд/ - Лудогорец /Рз/ Георги Йорданов, Пламен Георгиев, Милен Арабаджиев 4-ти Георги Караколев, ДАС Георги Димитров, Петър Доровски 09.08.2014г., събота, 18:00ч. Ботев /Пд/ - Литекс /Лч/ Цветан Кръстев, Диян Вълков, Светослав Динев 4-ти Валентин Добрев, ДАС Георги Давидов, Румен Христов 10.08.2014г., неделя, 20:00ч. Берое /Ст.З/ - Левски /Сф/ Ивайло Стоянов, Веселин Мишев, Емил Вангелов 4-ти Георги Тодоров, ДАС Николай Йорданов, Радослав Станев 10.08.2014г., неделя, 20:00ч. ЦСКА - Хасково Владимир Вълков, Георги Калудов, Антоан Георгиев 4-ти Мартин Маргаритов, ДАС Ангел Ангелов, Тихомир Алексов СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в съдийските назначения.

Серина Уилямс и съпругът й Алексис Оханян явно имат еднакъв музикален вкус. Въпреки че полагат грижи за наследницата си Алексис Олимпия, двамата успяха да откраднат малко време за себе си и отидоха да се позабавляват на ...

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