Божинов се изръси с 200 бона за нова кола на Николета

Булевард

Валери Божинов за пореден път показа, че не жали средства, когато става въпрос за любимата му жена. Нападателят на Левски направи скъп подарък на половинката си Николета Лозанова, като я зарадва с чисто нов бял Mercedes Benz GL Class, модел 2014.



Плеймейтката, разбира се, веднага побърза да се похвали с придобивката във "Фейсбук", където публикува колаж от снимки на возилото и написа: "Thank you my love" (в превод: "Благодаря ти, любов моя!". Посланието към Валери е лаконично, но затова пък придружено с необходимия брой сърчица.



Очевидно Ники много се радва на новото си средство за придвижване по българските улици , тъй като дори си качи краката върху волана, за да си направи цяла фотосесия. Както е известно, напористата брюнетка е спрягана за новата водеща на предаването "Горещо" по Нова тв, след като стана ясно, че Венета Райкова освобождава стола.