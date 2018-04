Бейзбол Тексас не пожали дори Адам Дън (видео) 06 август 2014 | 11:22 0 0 0 0 0



В своя питчерски дебют в Мейджър лийг Дън предизвика един аут по земя и два по въздух, като междувременно даде 2 хита, 1 база за боли и 1 точка, оформила крайния резултат. След това слъгърът се върна в атака и удари граундаут към втора, завършвайки необичайната си вечер с 0 от 4 на бат.







Търсеният ефект все пак бе постигнат и присъствието на Дън на хълма предизвика усмивки както у неговите съотборници, така и у противника. "Не се бях смял така на бейзболното поле много отдавна, сигурно откакто ми се налагаше да подритвам глухарчетата в задния двор", написа в "Туитър" централният аутфилдер на Чикаго Адам Ийтън.



"Дори да беше уцелил някой от нашите батери, нямаше да посмеем да атакуваме възвишението. Той е прекалено голям", добави пък третият бейзмен на Тексас Адриан Белтре. Доминиканецът удари един от общо 5 хоумръна за "рейнджърите" и заслужи 2 RBI. По веднъж топката изкараха още кореецът Чоо Шин-Соо и Джей Пи Аренсибия, а два пъти оградата прехвърли венецуелецът Робинсон Чиринос.







Вдъхновен от небивалата тази година подкрепа в нападение, стартерът на Рейнджърс Колби Люис (W 8-8) стигна до края и записа своя 5-и цял мач във Висшата лига. Питчерът хвърли 7 страйкаута и позволи 6 хита и 1 разходка за едва втория "шътаут" в кариерата си.



Започналият за Уайт Сокс Джон Данкс (L 9-7) пък бе поразен с 9 точки от 8 хита и 5 бази за боли само за 4 ининга и 2/3. След него – и преди Дън, от булпена излязоха трима риливъри, като всеки от тях пое поне по 1 точка – доминиканецът Майкел Клето (1 ER) за ининг и 1/3 до края на 6-ия, бразилецът Андре Риензо (4 ER) в 7-ия и американецът Ерик Съркамп (1 ER) в 8-ия.











Чикаго Уайт Сокс - Тексас Рейнджърс 0:16



ст. "Ю Ес Селюлър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТЕКСАС

3

4

0

0

2

1

4

1

1

16

18

0

ЧИКАГО УАЙТ СОКС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 5 АВГУСТ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Детройт Тайгърс 3:4 (12 ининга)

Торонто Блу Джейс - Балтимор Ориолс 3:9

Оукланд Атлетикс - Тампа Бей Рейс 3:0



Национална лига



Питсбърг Пайрътс - Маями Марлинс 3:6

Вашингтон Нешънълс - Ню Йорк Метс 1:6

Милуоки Бруърс - Сан Франциско Джайънтс 4:3

Колорадо Рокис - Чикаго Къбс 5:6 (12 ининга)



Интерлига



Кливланд Индиънс - Синсинати Редс 2:9

Филаделфия Филис - Хюстън Астрос 2:1 (15 ининга)

Минесота Туинс - Сан Диего Падрес 3:1

Сейнт Луис Кардиналс - Бостън Ред Сокс 3:2

Аризона Дайъмъндбекс - Канзас Сити Роялс 2:12

Сиатъл Маринърс - Атланта Брейвс 4:2

Лос Анджелис Доджърс - Лос Анджелис Ейнджълс 5:4





