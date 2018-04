Голф Бивш шампион пропуска The Open Championship заради пътни проблеми 17 юли 2014 | 19:28 0 0 0 1 0 Шампионът от The Open Championship през 1989 година Марк Калкавекия няма да участва на тазгодишното издание, което започна днес. Причината е, че 54-годишният американец има проблеми с пътуването до Англия. Така мястото на Калкавекия в "Роял Ливърпул Голф Клъб" в Хойлейк ще заеме канадецът Дейвид Хърн.



"Мислех си, че в този момент ще съм на 3-а дупка на The Open Championship, но най-доброто, което можахме да направим, е да намерим полет за Палм Бийч", написа в Twitter голфърът.



В първите два кръга на третия за годината мейджър турнир Калкавекия щеше да бъде в група с Ник Фалдо и Тод Хамилтън.



Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 233

1