Лека атлетика Забраниха на 18-годишна индийка да се състезава, усъмниха се в пола й 16 юли 2014 | 18:46



Според медиите в Индия 18-годишната спринтьорка е била подложена на тест за определяне на поле от местните спортни власти.



Чанд потвърди пред The New Indian Express, че миналата седмцца е преминала тест и й е било съобщено, че няма да й бъде позволено да участва на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Орегон (САЩ), както и на Игрите на Британската общност.



"Преди няколко дни бях отведена в болницата и поискаха да направя тестове. Казаха ми, че това е рутинна проверка преди Световното първенство, което ще се проведе от 22 до 27 юли в Орегон. Не знам за какво беше тестът. Когато попитах доктора за резултатите, тя ми каза, че има проблем в кръвта ми, така че няма да мога да се състезавам на Игрите на Британската общност или на други международни състезания. Те не ми дадоха резулатите. Докторът и един от треньорите ме заплашиха да подпиша някакъв документ. Беше на английски, така че не мохах да го разчета", обясни индийската спринтьорка.

