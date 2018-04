Бейзбол Американската лига изпрати Джитър с победа (видео) 16 юли 2014 | 11:29 0 0 0 0 0



Капитанът на "янките" бе изпратен подобаващо на ст. "Таргет Фийлд" в Минеаполис – с успех на Американската лига с 5:3, за който самият той допринесе с 2 хита и отбелязана точка. 40-годишният ветеран, който през октомври ще сложи край на 20-годишната си кариера, батира 2 от 2 с двоен и единичен хит и фиксира коефициента си на .481 (13 от 27) в общо 14 участия в Мача на звездите.



Джитър бе почетен по всевъзможни начини от началото до края на двубоя. Още преди да излезе да батира пръв в затварянето на 1-вия ининг, 41 048 зрители по трибуните отдадоха чест на шортстопа, като му ръкопляскаха на крака в продължение на почти минута. През това време стартерът на Националната лига Адам Уейнрайт дори не се приближи до възвишението, а също аплодираше своя съперник, та се наложи Джитър да го подкани да започне играта.







По-късно питчерът на Сейнт Луис Кардиналс предизвика възмущение сред част от бейзболните запалянковци със спонтанно признание, че дори Джитър да не бе успял веднага да удари дабъл, е щял да му даде подходяща топка за хит, "защото той го заслужава".



"Явно бях криворазбран. Надявам се, че никой не смята, че съм излязъл там, за да подарявам хитове. Не бих желал да отнемам и частица от заслугите на Дерек. Той е велик играч, а тази вечер бе негова и той извоюва всичко с уменията си", коментира по-късно Уейнрайт.



Джитър бе изваден от игра в 4-тия ининг, когато на негово място в защита влезе колегата му от Чикаго Уайт Сокс Алексей Рамирес. Напускането на полето доведе до нови продължителни овации от страна на публиката и останалите играчи в двата дъгаута и капитанът бе принуден два пъти да излиза пред скамейката, за да благодари на феновете.







"Беше специален момент, който не очаквах. Не бях подготвен за такова внимание, честно", сподели великият откриващ хитър на Янкис, спечелил 5 шампионски титли с униформата на "раираните" (1996, 1998, 1999, 2000, 2009). Всъщност Джитър произнесе прощалните си слова още преди началото на двубоя, когато се обърна към останалите играчи в съблекалнята на Американската лига. В импровизираната реч той бе колкото кратък, толкова красноречив:



"За мен е чест и привилегия да бъда тук с вас. Обръщам се и към по-опитните, и към по-младите момчета, които за първи път имат щастието да са тук: Наслаждавайте се! Защото мога да ви кажа от първа ръка, че това е страхотно изживяване, което трябва да споделите със своите семейства и приятели и да го запомните. Никой не знае още колко ще има възможност да играе. И по-важното, помнете всеки път, в който обличате своите униформи. Защото, повярвайте ми, свършва бързо."



Сякаш встрани от светлината на прожекторите останаха всички чисто бейзболни качества на двубоя в Минеаполис, но все пак шоуто бе изпълнено със страхотни изпълнения. Резултата откри аутфилдерът на Лос Анджелис Ейнджълс Майк Траут с троен хит, който прибра Джитър в 1-вия ининг, а още в същото нападение АЛ поведе и с 3:0, след като 1 аут по-късно първият бейзмен на Детройт Тайгърс Мигел Кабрера изстреля двоен хоумрън.







В рамките на следващите 3 ининга обаче Националната лига изравни чрез 3 двойни хита. Във 2-рия с по 1 RBI се отличиха вторият бейзмен на Филаделфия Филис Чейс Ътли и кетчерът на Милуоки Бруърс Джонатан Люкроа, който вкара още 1 точка с дабъл в 4-тия.



В 5-ия ининг на сцената отново излезе Траут, който пак изведе домакините напред, този път с двоен хит, а вторият бейзмен на Хюстън Астрос Хосе Алтуве го последва със саможертвен флай, позволил на Алексей Рамирес да отбележи от трета оказалата се последна точка в мача.



Така в победител се превърна асът на Детройт Тайгърс Макс Шързър (W 1-0), който изработи без точка домакинската защита в 5-ия, а загубата понесе питчерът на Сейнт Луис Кардиналс Пат Нешек (L 0-1), допуснал двете точки в затварянето на частта. В 9-ия топката за АЛ пое клоузърът на домакина Минесота Туинс Глен Пъркинс (S 1), който се погрижи за максималното удоволствие на зрителите с безупречно 1-2-3.







За най-полезен играч (MVP) в Мача на звездите 2014 бе обявен Майк Траут, който заедно с традиционната стъклена бухалка получи и ключ за най-новия спортен модел на американския автомобилен гигант "Шевролет" – "Корвет Стингрей", избран за "Кола на годината" в Северна Америка.







МАЧ НА ЗВЕЗДИТЕ В МЛБ 2014



Американска лига - Национална лига 5:3



ст. "Таргет Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НАЦИОНАЛНА ЛИГА

0

2

0

1

0

0

0

0

0

3

8

1

АМЕРИКАНСКА ЛИГА

3

0

0

0

2

0

0

0

Х

5

7

0

