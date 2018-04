Мондиал 2014 Наоми Кембъл със "златна" фотосесия за световните шампиони 16 юли 2014 | 10:24 0 0 0 0 0



"Златната фотосесия" за Beats by Dr. Dre всъщност анонсира специалния подарък за 23-ата футболисти на Германия и националния селекционер Йоаким Льов. По случай световната титла от Мондиал 2014 в Бразилия компанията, която неотдавна бе закупена от "Епъл", е приготвила за шампионите комплект позлатени слушалки.



За снимките Наоми се превръща в човешка версия на "Златния глобус". Тя е облечена е в права рокля на Том Форд и обувки на Кристиан Лубутен, а над главата си държи златна топка, по подобие на шампионския трофей. Кожата й е сияйна, косата й блести, а очите й са оцветени в златисти нюанси.







"Работата по "Златния проект" беше много забавна. Снимките бяха шумни и енергични. Дори трябваше да покажа способностите си във футбола", казва заяви. "Това беше първият път, в който работя с легендарния фотограф Ранкин, беше като мечта. Това е най-добрият начин да отбележим победата на Германия. Радвам се, че съм част от тази кампания", добави тя.



В едноминутния клип с работни моменти от фотосесията 44-годишният супермодел подритва златна топка с високите си токчета и обяснява колко е важна музиката за добрата работна атмосфера.







Заради спонсорството на "Сони" ФИФА се опита да забрани на играчите да се появяват по стадионите в Бразилия със слушалки на Д-р Дре, но хитовият аксесоар не изгуби популярност сред футболистите, които дори се снеха в рекламния клип за "Бийтс електроникс" The Game Before the Game. Топмоделът Наоми Кембъл засне секси фотосесия покрай световното първенство по футбол. Черната газела позира пред обектива на световноизвестния фотограф Ранкин, като влиза в ролята на футболен трофей."Златната фотосесия" за Beats by Dr. Dre всъщност анонсира специалния подарък за 23-ата футболисти на Германия и националния селекционер Йоаким Льов. По случай световната титла от Мондиал 2014 в Бразилия компанията, която неотдавна бе закупена от "Епъл", е приготвила за шампионите комплект позлатени слушалки.За снимките Наоми се превръща в човешка версия на "Златния глобус". Тя е облечена е в права рокля на Том Форд и обувки на Кристиан Лубутен, а над главата си държи златна топка, по подобие на шампионския трофей. Кожата й е сияйна, косата й блести, а очите й са оцветени в златисти нюанси."Работата по "Златния проект" беше много забавна. Снимките бяха шумни и енергични. Дори трябваше да покажа способностите си във футбола", казва заяви. "Това беше първият път, в който работя с легендарния фотограф Ранкин, беше като мечта. Това е най-добрият начин да отбележим победата на Германия. Радвам се, че съм част от тази кампания", добави тя.В едноминутния клип с работни моменти от фотосесията 44-годишният супермодел подритва златна топка с високите си токчета и обяснява колко е важна музиката за добрата работна атмосфера.Заради спонсорството на "Сони" ФИФА се опита да забрани на играчите да се появяват по стадионите в Бразилия със слушалки на Д-р Дре, но хитовият аксесоар не изгуби популярност сред футболистите, които дори се снеха в рекламния клип за "Бийтс електроникс" The Game Before the Game. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1670

1