Голф Полтър все пак ще играе на The Open Championship 15 юли 2014 | 13:32 0 0 0 0 0 Бившият номер 5 в световната ранглиста Иън Полтър може да бъде спокоен за участието си на започващия в края на седмицата The Open Championship. Имаше съмнения дали англичанинът ще играе в "Роял Ливърпул Голф Клъб", след като получи травма на китката още през миналата седмица на Откритото първенство на Шотландия. Ядерно-магнитният резонанс обаче е показал, че всичко е наред и състоянието на ръката му не е сериозно.



Полтър е в група с Дъстин Джонсън и Джими Уокър в първите два кръга на The Open Championship.

