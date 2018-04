Бейзбол Ернандес и Уейнрайт са стартиращите питчери в Мача на звездите (видео) 15 юли 2014 | 12:12 0 0 0 0 1 Асът на Сиатъл Маринърс Феликс Ернандес и десничарят на Сейнт Луис Кардиналс Адам Уейнрайт бяха избрани да стартират на възвишението в Мача на звездите в МЛБ. Шоуто на ст. "Таргет Фийлд" в Минеаполис е тази вечер от 20 ч. източноамериканско време (3 ч. след полунощ у нас). Тогава Крал Феликс ще изведе като питчер звездния състав на Американската лига, а малко по-късно Уейнрайт ще поеме топката за Националната лига.



Мениджърите на двата тима – съответно Джон Фаръл от Бостън Ред Сокс и Майк Матини от Сейнт Луис Кардиналс, обявиха и реда на батиране, с който звездните селекции ще започнат в нападение. За АЛ откриващ хитър ще е живата легенда на Ню Йорк Янкис Дерек Джитър (SS), следван от №2 Майк Траут (ЛА Ейнджълс, LF), №3 Робинсон Кано (Сиатъл, 2В), №4 Мигел Кабрера (Детройт, 1В), №5 Хосе Баутиста (Торонто, RF), №6 Нелсон Крус (Балтимор, DH), №7 Адам Джоунс (Балтимор, CF), №8 Джош Доналдсън (Оукланд, 3В) и №9 Салвадор Перес (Канзас Сити, С).



Първият батер в мача пък ще е №1 в списъка на НЛ Андрю Маккъчън (Питсбърг, CF), а в 1-вия ининг със сигурност ще удрят още №2 Ясиел Пуиг (ЛА Доджърс, RF) и №3 Трой Туловицки (Колорадо, SS). Разчистваща роля ще има №4 Пол Голдшмит (Аризона, 1B), а по-нататък са подредени №5 Джанкарло Стантън (Маями, DH), №6 Арамис Рамирес (Милуоки, 3В), №7 Чейс Ътли (Филаделфия, 2В), №8 Джонатан Люкроа (Милуоки, С) и №9 Карлос Гомес (Милуоки, LF).



За 12-а поредна година победата в Мача на звездите ще осигури на бъдещия шампион в съответната лига домакинско предимство в Световните серии през октомври. В историята Националната лига има аванс от 43-39 при 2 равенства, но последната среща бе спечелена от Американската лига – 3:0 в шоуто на ст. "Сити Фийлд" в Ню Йорк през 2013 г.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

