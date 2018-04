Бейзбол Сеспедес се нареди до Грифи в хоумрън дербито (видео) 15 юли 2014 | 10:43 0 0 0 0 0



Освен тях двамата още само един играч е завоювал приза два пъти – Принс Филдър като представител на Милуоки Буръс през 2009 г. на ст. "Буш" в Сейнт Луис и като представител на Детройт Тайгърс през 2012 г. на ст. "Кауфман" в Канзас Сити.



Дербито тази нощ бе забавено с около час заради изсипалия се дъжд над стадиона и първоначално изглеждаше, че продължителното чакане е оказало пагубно влияние върху Сеспедес. В I кръг кубинецът удари едва 3 хоумръна и се наложи да мине през "суингоф", за да продължи напред – в допълнително надстрелване със съотборника си при "А"-тата Джош Доналдсън с по 3 суинга аутфилдерът изкара топката два пъти, а третият бейзмен само веднъж.







Още във II кръг обаче Сеспедес калибрира мерника и мощността си и отнесе Адам Джоунс (Балтимор Ориолс) с 9:3, а в III кръг се справи със 7:4 срещу капитана в селекцията на Американската лига Хосе Баутиста (Торонто Блу Джейс), който получи право да почива един кръг, след като удари 10 хоумръна за начало. Във финала пък новият стар шампион бе безпощаден и разгроми Тод Фрейзиър (Синсинати Редс) с 9:1 при полагащи се 7 аута на всеки.



"Съвсем наскоро открих, че Кен Грифи-младши е единственият с две поредни титли в хоумрън дербито и това ме амбицира, защото много исках и аз да го постигна. Слава богу, че успях да мина през I кръг. После си отдъхнах и вече бях уверен в себе си, което ми помогна да взема този трофей още веднъж", сподели 28-годишният Йоенис по време на награждаването.







По ирония на съдбата неговият опонент във финала Фрейзиър също едва прескочи I кръг, след като удари само 2 хоумръна. Третият бейзмен на "червените" се промъкна с 1:0 в "суингофа" срещу Джъстин Морно (Колорадо Рокис). Във II кръг бъдещият финалист отстрани капитана на Националната лига Трой Туловицки (Колорадо Рокис) с 6:2, а в III кръг елиминира с 1:0 Джанкарло Стантън (Маями Марлинс), който бе лидер в I кръг с 6 хоумръна.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

