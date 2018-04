Мондиал 2014 Топ 10 на най-сексапилните футболни половинки на световното 14 юли 2014 | 13:47 0 0 0 6 1



10. Кимбърли Крю







Козметичката Кимбърли Крю се среща с вратаря на Англия Джо Харт. Двамата са двойка от около 5 години, но пазят връзката си далеч от медиите.



9. Кристин Блейкли







Водещата на "Dancing with the Stars" е с Франк Лампард от 2009 година. Въпреки че са сгодени от три години, двамата все още не са чули звука на сватбените камбани.



8. Джордан Дън







Тя е световноизвестен модел и един от ангелите на "Виктория Сикрет". Красавицата започна връзка с Даниъл Стъридж, след като двамата се запознаха на фестивал във Великобритания миналото лято. Те обаче решиха да се разделят в навечерието на световното първенство по футбол в Бразилия, където Стъридж бе част от отбора на Англия.



7. Алекс Кърън







Бившата маникюристка, която води собствена модна рубрика в "Мирър", е със Стивън Джерард от 2002 година. Двамата се ожениха през 2007 година и имат три дъщери.



6. Фани Негуеша







Името може и да не ви звучи познато, но ние сме сигурни, че ще разпознаете лицето й, тъй като нейният приятел Марио Балотели обича да я показва при всеки удобен случай. Те са една от най-очарователните двойки във футбола и съвсем скоро може би ще станат семейство, тъй като италианският национал предложи брак на белгийския модел точно преди Мондиал 2014. Супер Марио изненада любимата си с годежен пръстен, който й подари на плажа "Копакабана" в Рио навръх рождения й ден.



5. Микела Куатрочоке







Италианската актриса е омъжена за халфа на "Скуадра адзура" Алберто Акуилани. Двамата се сдобиха с рожба през 2011-а, а година по-късно сключиха и брак.



4. Йоланте Кабау







Испанско-холандската телевизионна водеща и актриса надяна брачния хомот на Уесли Снайдер през 2010-а след едногодишна връзка. Преди броени дни красивата блондинка стана голямата звезда в новата рекламна кампания на известна марка бельо. Тя позира по бикини в оранжево и фланелка с номер 10 на гърба, какъвто носи нейният съпруг в националния отбор на Холандия.



3. Едурне







28-годишата испанска попзвезда Едурне се среща с 23-годишния Давид де Хеа, който представяше Испания на световното първенство.



2. Ирина Шейк







Ослепителният руски модел и Кристиано Роналдо спечелиха наградата за най-популярната двойка. Двамата са заедно от 2010 година, а наскоро голите им тела украсиха корицата на испанската версия на списание Vogue, която единодушно бе призната за най-секси обложката от дълги години насам. Предстои Ирина да направи и своя актьорски дебют в мегапродукцията "Херкулес", която излиза на голям екран по-късно този месец.



1. Шакира







