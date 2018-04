Голф Нова победа за Джъстин Роуз 14 юли 2014 | 11:46 0 0 0 1 0



С триумфа си в Шотландия Роуз си осигури придвижване с три позиции напред в световната ранглиста и вече е трети. Джъстин Роуз със сигурност ще има самочувствие преди провеждащия се тази седмица The Open Championship. 33-годишният голфър спечели Откритото първенство на Шотландия в Абърдийн, след като записа общ резултат от 16 удара под пара (268). Така Роуз вече има седем трофея от Европейския тур.Втората позиция в генералното подреждане зае представителят на Швеция Кристофър Броберг с 14 удара под пара (270), а трети се нареди Марк Уорън с 11 удара под пара (273).Припомняме, че само преди две седмици Роуз триумфира и на турнира Quicken Loans National в Мериленд "Това е първият ми трофей в Шотландия и означава наистина много за мен, заяви Роуз, който е шампион от US Open през 2013 година. - Турнирът е страхотен, човек наистина се чувства специално, когато е на това игрище и е пред тази публика. Досега не бях печелил две последователни надпревари и определено не съм печелил три", завърши шеговито голфърът, правейки препратка към предстоящия The Open Championship.С триумфа си в Шотландия Роуз си осигури придвижване с три позиции напред в световната ранглиста и вече е трети.

