Бейзбол Исторически ден за батареята на Сан Франциско (видео) 14 юли 2014 | 10:55 0 0 0 0 0



За Бумгарнър това е втори хоумрън при пълни бази тази година след онзи от 11 април срещу Колорадо Рокис и така 24-годишният левичар се превърна в първия питчер от почти половин век с два големи шлема в рамките на един сезон във Висшата лига. Последният такъв е Тони Клонингър, който на 3 юли 1966 г. удря два в един и същи мач – по ирония на съдбата срещу "гигантите" на тогавашния техен ст. "Кендълстик Парк" в Сан Франциско.







Снощи на ст. "AT&T Парк" Бумгарнър (W 10-7) се представи подобаващо и на възвишението. За 6 ининга и 1/3 на работа стартерът хвърли 5 страйкаута и пусна 4 точки от 10 хита, прекъсвайки личната си поредица от 3 поредни поражения.



За "гърмящите змии" на хълма започна привлеченият миналата седмица от Ню Йорк Янкис Видал Нуньо (L 0-1). За 5 ининга 27-годишният левичар даде 6 хита, включително първия шлем в мача – на Поуси в 5-ия за 4:1. В следващия ининг, когато на възвишението вече бе риливърът Мат Стайтс, Бумгарнър направи резултата 8:1 с нов изстрел над оградата вляво.







Гостите от Финикс бяха открили чрез единичен хит с RBI на Мартин Прадо в 3-тия ининг, а след това в 7-ия добавиха още 3 точки благодарение на двоен хоумрън на Коуди Рос и двоен хит на Ник Евънс. "Направихме прекалено много грешки. После нямаше как да ги преодолеем", коментира мениджърът на Аризона Кърк Гибсън.







Сан Франциско Джайънтс - Аризона Дайъмъндбекс 8:4



ст. "AT&T Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

АРИЗОНА

0

0

1

0

0

0

3

0

0

4

10

2

САН ФРАНЦИСКО

0

0

0

0

4

4

0

0

Х

8

9

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 13 ЮЛИ:



Американска лига



Балтимор Ориолс - Ню Йорк Янкис 3:1 (5 ининга)

Сиатъл Маринърс - Оукланд Атлетикс 1:4

Тексас Рейнджърс - Лос Анджелис Ейнджълс 7:10

Хюстън Астрос - Бостън Ред Сокс 0:11

Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгърс 5:2

Тампа Бей Рейс - Торонто Блу Джейс 3:0

Кливланд Индиънс - Чикаго Уайт Сокс 3:2



Национална лига



Лос Анджелис Доджърс - Сан Диего Падрес 1:0

Чикаго Къбс - Атланта Брейвс 7:10

Милуоки Бруърс - Сейнт Луис Кардиналс 11:2

Филаделфия Филис - Вашингтон Нешънълс 3:10

Синсинати Редс - Питсбърг Пайрътс 6:3

Ню Йорк Метс - Маями Марлинс 9:1



Интерлига



Колорадо Рокис - Минесота Туинс 5:13





