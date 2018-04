Шакира призна, че световното е променило живота й

Мондиал 2014

Колумбийската певица Шакира, която ще пее тази вечер на церемонията по закриването на Световното първенство по футбол в Бразилия преди финалния мач, заяви, че е благодарна на мондиала за промените в живота й, предаде Асошиейтед прес. Преди време певицата, която има романтична връзка с испанския футболист Жерар Пике и дете от него, бе признала, че "по понятни причини" има специално отношение към футбола. Шакира се запознава с Пике през 2010 година на световното в РЮА. Там тя изпълни официалния химн на първенството "Waka Waka - Time for Africa".



"Никога няма да забравя, че срещнах любовта на световното. Ако го нямаше, нямаше да го има и синът ми Милан", заяви певицата. Колумбийката ще изпълни новия си сингъл "La La La (Brazil 2014)" на стадион "Маракана" в Рио де Жанейро тази вечер. С участието си Шакира ще отбележи хеттрик, след като пя на церемоните по закриването на световните футболни първенства през 2006 и 2010 г., припомня Ройтерс.



На церемонията по закриването на Мондиал 2014 легендарният китарист Карлос Сантана, хип-хоп звездата Уайклеф Жан и бразилският певец Алешандре Пирес ще изпълнят "Dar Um Jeito" ("We Will Find a Way") - една от официалните песни на първенството. Финалното шоу ще включва и изпълнение на една от школите по самба от Рио де Жанейро, които участват в прочутия карнавал в града.