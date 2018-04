Мондиал 2014 Йоаким Льов: Край Рейн ни чакат с купата 12 юли 2014 | 22:23 0 0 0 1 0 Националният отбор на Германия е готов за победа в двубоя срещу Аржентина, но за да бъде това възможно, европейците трябва да наложат собствения си стил на игра, твърди националният селекционер Йоахим Льов. Ако Бундестимът надвие Лионел Меси и компания на финала, то той ще бъде единственият европейски тим, спечелил световната купа на южноамериканска земя.



"Няма значение къде е този мач, ние се целим към победата и искаме да занесем купата в Германия. Наясно сме с това, че ако триумфираме в Южна Америка, то ние ще напишем нова глава в историята на световните първенства. Ние ще бъдем единственият европейски отбор, спечелил титлата на този континент", заяви Льов на пресконференция преди мача.



"Въпреки че Бразилия и Аржентина са отбори на едно и също високо ниво, то полуфиналът вече е зад нас. Ние вече изучаваме играта на Аржентина и от сега мога да кажа, че изпитваме дълбоко уважение към този отбор. Също така обаче сме убедени, че ще спечелим мача, ако наложим нашия стил на игра", каза още германският национален селекционер.



Полузащитникът Бастиян Швайнщайгер добави: "Трябва да бъдем спокойни и търпеливи, защото Аржентина е добър отбор и заслужава да бъде на финал. Мачът няма да бъде лесен и ние трябва да бъдем умни, за да победим отбор от най-високо ниво в световния футбол.

