Мондиал 2014 Дилма Русеф се заема с футбола 12 юли 2014 | 22:05 Бразилският президент Дилма Русеф подготвя план за пълни реформи в местния футбол след тежкото поражение с 1:7 от Германия на полуфиналите на световното първенство по футбол. Основната идея е развитието на младите играчи и задържането им в страната. Както е известно, повечето големи бразилски таланти напускат Бразилия още преди навършването на 20 години.



"Не е редно една нация с такъв огромен футболен талант да губи големите си играчи толкова рано. Те се обучават в чужбина и не допринасят в развитието на нашата култура. Трябва да последваме примера на Германия, която направи значителни реформи във футбола в страната след ранното отпадане на европейското първенство през 2000-та година", каза държавният глава в интервю за бразилската телевизия GloboNews.



"Бразилия е седмата най-развита икономика в световен мащаб и няма причина ние да нямаме условия за развитието на футбола. Трябва да преценим какво всъщност трябва да направим. Нуждаем се обаче от открито финансиране и адекватно харчене на пари от страна на клубовете", добави тя.

