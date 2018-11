Бейзбол Хитрец от Янкис отнесе 10 мача заради смола (видео) 25 април 2014 | 13:04 0 0 0 1 0



"Приемам наказанието. Знам, че направих грешка. Чувствам се ужасно. Никога досега не съм си позволявал такова нещо. Реших да използвам смола, защото времето бе хладно и ветровито и исках по-добър контрол върху топката. Всъщност дори не съм се опитвал да я крия", обясни Пинеда, който заради санкцията ще пропусне два планирани старта и ще може да се завърне на възвишението на 5 май срещу Лос Анджелис Ейнджълс в Анахайм. Мениджърът на Янкис Джо Джирарди обяви, че мястото му в ротацията временно ще заеме Дейвид Фелпс, който влезе като смяна и онзи ден при загубата с 1:5.







Това се оказа и единственото поражение на "янките" в тройния комплект в Бостън, след като тази нощ гостите извоюваха успех с 14:5 и си тръгнаха доволни от ст. "Фенуей Парк" с общо 2-1 победи. На хълма нощес започна асът Си Си Сабатия (W 3-2), който затвори 6 ининга с 8 страйкаута и позволи само 3 хита и 2 точки. Негов опонент бе Феликс Дубронт (L 1-3), който пое отговорност за загубата на "червените чорапи", след като само за 2 ининга и 2/3 даде 6 хита и 7 точки.



С 4 RBI за Янкис изпъкна третият бейзмен Янгервис Соларте, 3 RBI добави централният аутфилдер Джакоби Елсбъри, а с 2 RBI завърши шортстопът Дерек Джитър. За разгромния резултат отделно се погрижи и защитата на Ред Сокс, която направи рядко срещаните във Висшата лига 5 грешки. В атака за домакините се отличиха левият филдер Джони Гомес с 2 RBI и шортстопът Ксандер Богартс, който батира 2 от 4 с 1 RBI.











ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 24 АПРИЛ:



Американска лига



Кливланд Индиънс - Канзас Сити Роялс 5:1

Детройт Тайгърс - Чикаго Уайт Сокс 7:4

Тампа Бей Рейс - Минесота Туинс 7:9

Торонто Блу Джейс - Балтимор Ориолс 4:11

Хюстън Астрос - Оукланд Атлетикс 1:10



Национална лига



Питсбърг Пайрътс - Синсинати Редс 1:2

Ню Йорк Метс - Сейнт Луис Кардиналс 4:1

Чикаго Къбс - Аризона Дайъмъндбекс 2:5

Вашингтон Нешънълс - Сан Диего Падрес 3:4 (12 ининга)

Лос Анджелис Доджърс - Филаделфия Филис 3:7





