  • Sportal.bg
  • Волейбол
  • „Арена Горна Малина” е домакин на финалния турнир в „А” НВГ

›› Анкета

Кой трябва да замени Пламен Константинов начело на мъжкия национален отбор?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Тв водеща атакува социалните мрежи с атрактивни снимки

Tелевизионната водеща Мария Егеля пак накара сърцата на феновете си да се разтуптят силно. Половинката на бившия треньор на Партизан Любиша Ранкович прикова вниманието в социалната мрежа Инсраграм с атрактивни снимки от ...

Виж още
Волейбол

„Арена Горна Малина” е домакин на финалния турнир в „А” НВГ

24 април 2014 | 14:52
„Арена Горна Малина” е домакин на финалния турнир в „А” НВГ

ВК „Звездец” е домакин на финалния турнир в „А” Национална волейболна група.

Турнирът ще се състои в три дни (25- 27.04.2014г.), а самите двубои ще се играят в новоизградената мултифункционална „Арена Горна Малина”.

Участие във финалния турнир взимат отборите на ВК „Звездец”, ВК „Сливен волей”, ВК „Черноморец – Бяла 2008” и ВК „Септември Про Синема”.

Програма на турнира:

25-ти април 2014г.(петък):

17:00ч.- ВК „Сливен волей” – ВК „Черноморец – Бяла 2008”

19:00ч.- ВК „Звездец” – ВК „Септември Про Синема”

26-ти април 2014г. (събота)

16:00ч.- ВК „Септември Про Синема” – ВК „ Черноморец- Бяла 2008”

18:30ч.- ВК „Звездец”- ВК „Сливен волей”

27-ми април 2014г.(неделя)

10:00ч.- ВК „Сливен волей”- ВК „Септември Про Синема”

12:00ч.- ВК „Черноморец- Бяла 2008”- ВК „Звездец”

Отборите- участници в турнира ще могат да проведат тренировки в „Арена Горна Малина” във всеки един от състезателните дни.

Класиралият се на първо място във финалния турнир в „А” НВГ се изкачва във Висшата лига, а заелият втора позиция ще играе плейаут със седмия от Висшата лига.

volleyball.bg


Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 690

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Волейбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Христина Русева с 6 блокади донесе трети успех на THY
                
                
                  Христина Русева с 6 блокади донесе трети успех на THY

                 
                
              

              

                
                  
                  Добриана Рабаджиева със страхотен мач в Китай
                
                
                  Добриана Рабаджиева със страхотен мач в Китай

                 
                
              

              

                
                  
                  Русена Сланчева с феноменален мач във Франция
                
                
                  Русена Сланчева с феноменален мач във Франция

                 
                
              

              

                
                  
                  Силвано Пранди изведе Шомон до групите в Шампионската лига (снимки)
                
                
                  Силвано Пранди изведе Шомон до групите в Шампионската лига (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Преди Шампионската лига: пресконференция на Марица в София
                
                
                  Преди Шампионската лига: пресконференция на Марица в София

                 
                
              

              

                
                  
                  Нася Димитрова е новият капитан на Марица!
                
                
                  Нася Димитрова е новият капитан на Марица!

                 
                
              

              

                
                  
                  Стана ясен и последният съперник на Марица в Шампионската лига
                
                
                  Стана ясен и последният съперник на Марица в Шампионската лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Димитър Златанов и Димо Тонев за Залата на славата и битката между Левски и ЦСКА
                
                
                  Димитър Златанов и Димо Тонев за Залата на славата и битката между Левски и ЦСКА

                 
                
              

              

                
                  
                  Смилен Мляков срещу Ивайло Стефанов
                
                
                  Смилен Мляков срещу Ивайло Стефанов

                 
                
              

              

                
                  
                  Сашо Попов и Владо Николов в очакване на ЦСКА - Левски
                
                
                  Сашо Попов и Владо Николов в очакване на ЦСКА - Левски

                 
                
              

            

            
            
          

                        

                            
                            
                            
Италия - А 1

                               

                            
                            
                        

	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Европейски футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Рууни облича №10 в утрешния мач на "Уембли"
                
                
                  Рууни облича №10 в утрешния мач на "Уембли"

                 
                
              

              

                
                  
                  Ройс пропуска мача с Русия
                
                
                  Ройс пропуска мача с Русия

                 
                
              

              

                
                  
                  Джерард проговори за прословутото подхлъзване
                
                
                  Джерард проговори за прословутото подхлъзване

                 
                
              

              

                
                  
                  Три отбора от топ първенствата все още не знаят що е то дузпа
                
                
                  Три отбора от топ първенствата все още не знаят що е то дузпа

                 
                
              

              

                
                  
                  Връчиха на Игуаин "Златен скункс"
                
                
                  Връчиха на Игуаин "Златен скункс"

                 
                
              

              

                
                  
                  Мбапе описа перфектния играч
                
                
                  Мбапе описа перфектния играч

                 
                
              

              

                
                  
                  Милинкович-Савич:  Надявам се, че ще се върна възможно най-скоро
                
                
                  Милинкович-Савич:  Надявам се, че ще се върна възможно най-скоро

                 
                
              

              

                
                  
                  Австрия остава без атака
                
                
                  Австрия остава без атака

                 
                
              

              

                
                  
                  Анчелоти: Титлата трябва да бъде мечта, а не утопия
                
                
                  Анчелоти: Титлата трябва да бъде мечта, а не утопия

                 
                
              

              

                
                  
                  Алекс Сонг: Бях принуден да живея на клубната база на Рубин
                
                
                  Алекс Сонг: Бях принуден да живея на клубната база на Рубин

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ники Иванов: На хартия фаворитите са ясни, но ...
23 октомври 2018

Начало на сезона!Очаквания за равностойна борба и разместване на пластовете.На хартия фаворитите са ясни, но това трябва да се доказват на игрището.Първи кръг от Суперлигата и веднага изненадващ резултат. Шампионите от ...









							
							
						

						
						






Димитър Златанов на 70: Чувствам се като на 35, ...
10 ноември 2018

С Христо в състава България дълги години щеше да е водеща световна сила, категоричен е легендата
Роден  в Ихтиман на 9 ноември 1948 година, Димитър Златанов отпразнува вчера  своя 70-годишен юбилей. Бившият нападател е ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки