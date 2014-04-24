„Арена Горна Малина” е домакин на финалния турнир в „А” НВГ

25-ти април 2014г.(петък):
17:00ч.- ВК „Сливен волей” – ВК „Черноморец – Бяла 2008”
19:00ч.- ВК „Звездец” – ВК „Септември Про Синема”
26-ти април 2014г. (събота)
16:00ч.- ВК „Септември Про Синема” – ВК „ Черноморец- Бяла 2008”
18:30ч.- ВК „Звездец”- ВК „Сливен волей”
27-ми април 2014г.(неделя)
10:00ч.- ВК „Сливен волей”- ВК „Септември Про Синема”
12:00ч.- ВК „Черноморец- Бяла 2008”- ВК „Звездец”
Отборите- участници в турнира ще могат да проведат тренировки в „Арена Горна Малина” във всеки един от състезателните дни.
Класиралият се на първо място във финалния турнир в „А” НВГ се изкачва във Висшата лига, а заелият втора позиция ще играе плейаут със седмия от Висшата лига.
volleyball.bg
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