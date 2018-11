Бейзбол Чикаго получи ретро драма за 100-тния рожден ден на "Ригли Фийлд" (видео) 24 април 2014 | 11:16 0 0 0 1 0



Обичаният стадион, който е вторият най-стар в МЛБ след 102-годишния "Фенуей Парк" в Бостън, отваря врати на 23 април 1914 г., когато Чикаго Федералс побеждава Канзас Сити Пакърс с 9:1 във Федералната лига. И двата тима отдавна не съществуват, но снощи бяха съживени за още един мач помежду си – играчите на Къбс облякоха ретро униформата на "федералните", а тези на Дайъмъндбекс се премениха като "опаковчиците".







Построен като "Уигман Парк" и наричан "Къбс Парк" в периода 1920-1926 г., "Ригли Фийлд" придобива днешното си име през 1927 г. в чест на тогавашния собственик на отбора – пионера в производството на дъвки Уилям Ригли-младши.



Преди през 1916 г. да се нанесе в новия си дом, създаденият през 1870 г. Чикаго Къбс играе на ст. "Уест Сайд Граундс", където през 1907-1908 г. печели единствените си две шампионски титли. А след това постепенно се превръща в един от най-обичаните губещи отбори на всички времена. Откакто играят на "Ригли Фийлд", "мечетата" са стигали само 6 пъти до Световните серии, за последно през 1945 г.







Статистиката сочи, че на легендарния стадион Къбс има баланс 4076-3621 (.530) в редовния сезон и 7-20 (.259) в плейофите. А снощи Чикаго пропусна шанс да спечели 3 поредни мача за първи път от миналия юли...



Тържеството се разпадна, когато при аванс от 5:2 последната защита на Къбс/Федералс започна с две бази за боли, подарени от клоузъра Педро Строп (L 0-2), и грешка на шортстопа Старлин Кастро между двете разходки, позволили на Дайъмъндбекс/Пакърс да напълни базите без аут.







Последва страйкаут, но след това Мартин Прадо пласира единичен хит и прибра двама, свивайки пасива на гостите до минимум. Строп съумя да произведе още един страйкаут и приближи домакините на един аут от успеха, но после мениджърът на чикагци Рик Рентерия предприе питчерска смяна и влезлият Джеймс Ръсел бе посрещнат със сингъл от Мигел Монтеро за 5:5.



На хълма веднага бе призован нов риливър – Джъстин Грим, но това доведе до още по-големи поражения, защото Аарън Хил моментално изстреля троен хит и оформи крайния резултат. "Този мач очевидно приключи не както всички ние искахме – установи треньорът Рентерия. – Изглеждаше сякаш инингът продължава да пропада и просто бяхме неспособни да го спрем."











Чикаго Къбс - Аризона Дайъмъндбекс 5:7



ст. "Ригли Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

АРИЗОНА

0

1

0

0

0

1

0

0

5

7

10

1

ЧИКАГО КЪБС

0

0

0

0

3

2

0

0

0

5

5

2

Бейзболният Чикаго Къбс отпразнува вековния юбилей на своя ст. "Ригли Фийлд" сякаш по най-подходящия за клуба начин – със свиваща стомаха загуба. "Мечетата" влязоха в 9-ия ининг с 3 точки аванс, добраха се на един аут от победата... и тогава се сринаха. Грешка на шортстопа Старлин Кастро позволи на гостуващия Аризона Дайъмъндбекс да вкара 5 точки и да обърне резултата до крайното 7:5 в полза на "гърмящите змии" от Финикс. Честит 100-тен рожден ден!Обичаният стадион, който е вторият най-стар в МЛБ след 102-годишния "Фенуей Парк" в Бостън, отваря врати на 23 април 1914 г., когато Чикаго Федералс побеждава Канзас Сити Пакърс с 9:1 във Федералната лига. И двата тима отдавна не съществуват, но снощи бяха съживени за още един мач помежду си – играчите на Къбс облякоха ретро униформата на "федералните", а тези на Дайъмъндбекс се премениха като "опаковчиците".Построен като "Уигман Парк" и наричан "Къбс Парк" в периода 1920-1926 г., "Ригли Фийлд" придобива днешното си име през 1927 г. в чест на тогавашния собственик на отбора – пионера в производството на дъвки Уилям Ригли-младши.Преди през 1916 г. да се нанесе в новия си дом, създаденият през 1870 г. Чикаго Къбс играе на ст. "Уест Сайд Граундс", където през 1907-1908 г. печели единствените си две шампионски титли. А след това постепенно се превръща в един от най-обичаните губещи отбори на всички времена. Откакто играят на "Ригли Фийлд", "мечетата" са стигали само 6 пъти до Световните серии, за последно през 1945 г.Статистиката сочи, че на легендарния стадион Къбс има баланс 4076-3621 (.530) в редовния сезон и 7-20 (.259) в плейофите. А снощи Чикаго пропусна шанс да спечели 3 поредни мача за първи път от миналия юли...Тържеството се разпадна, когато при аванс от 5:2 последната защита на Къбс/Федералс започна с две бази за боли, подарени от клоузъра Педро Строп (L 0-2), и грешка на шортстопа Старлин Кастро между двете разходки, позволили на Дайъмъндбекс/Пакърс да напълни базите без аут.Последва страйкаут, но след това Мартин Прадо пласира единичен хит и прибра двама, свивайки пасива на гостите до минимум. Строп съумя да произведе още един страйкаут и приближи домакините на един аут от успеха, но после мениджърът на чикагци Рик Рентерия предприе питчерска смяна и влезлият Джеймс Ръсел бе посрещнат със сингъл от Мигел Монтеро за 5:5.На хълма веднага бе призован нов риливър – Джъстин Грим, но това доведе до още по-големи поражения, защото Аарън Хил моментално изстреля троен хит и оформи крайния резултат. "Този мач очевидно приключи не както всички ние искахме – установи треньорът Рентерия. – Изглеждаше сякаш инингът продължава да пропада и просто бяхме неспособни да го спрем."Чикаго Къбс - Аризона Дайъмъндбекс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 23 АПРИЛ:



Американска лига



Оукланд Атлетикс - Тексас Рейнджърс 0:3

Сиатъл Маринърс - Хюстън Астрос 5:3

Кливланд Индиънс - Канзас Сити Роялс 5:3

Торонто Блу Джейс - Балтимор Ориолс 8:10

Детройт Тайгърс - Чикаго Уайт Сокс 4:6

Бостън Ред Сокс - Ню Йорк Янкис 5:1

Тампа Бей Рейс - Минесота Туинс 4:6 (12 ининга)



Национална лига



Атланта Брейвс - Маями Марлинс 3:1

Колорадо Рокис - Сан Франциско Джайънтс 10:12 (11 ининга)

Питсбърг Пайрътс - Синсинати Редс 2:5

Ню Йорк Метс - Сейнт Луис Кардиналс 3:2

Милуоки Бруърс - Сан Диего Падрес 5:2

Лос Анджелис Доджърс - Филаделфия Филис 5:2



Интерлига



Вашингтон Нешънълс - Лос Анджелис Ейнджълс 5:4





Оукланд Атлетикс - Тексас РейнджърсСиатъл Маринърс - Хюстън АстросКливланд Индиънс - Канзас Сити РоялсТоронто Блу Джейс - Балтимор ОриолсДетройт Тайгърс - Чикаго Уайт СоксБостън Ред Сокс - Ню Йорк ЯнкисТампа Бей Рейс - Минесота Туинс(12 ининга)Атланта Брейвс - Маями МарлинсКолорадо Рокис - Сан Франциско Джайънтс(11 ининга)Питсбърг Пайрътс - Синсинати РедсНю Йорк Метс - Сейнт Луис КардиналсМилуоки Бруърс - Сан Диего ПадресЛос Анджелис Доджърс - Филаделфия ФилисВашингтон Нешънълс - Лос Анджелис Ейнджълс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 1 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 282

1