MINI пуснаха нов Paceman 

Свежи импулси за първото Sports Activity Coupé в премиум компактния сегмент: новото MINI Paceman (среден разход на гориво: 7,1 - 4,2 л/100 км, СО2 емисии: 165 - 111 г/км) подчертава изключителната си позиция на спортно-елегантен индивидуалист чрез детайлно обновяване на дизайна, повишена динамика, още по-оптимизирана ефективност, иновативно оборудване и по-изискана премиум атмосфера в интериора; иновативна автомобилна концепция на компактен модел с три врати с типични за купе линии, уникална комбинация между радост от шофирането и функционалност, както и опционално двойно задвижване за още по-висока атрактивност; повишаването на мощността при новото MINI Cooper S Paceman затвържава лидерската му позиция по отношение на радостта от шофирането в сегмента; въвеждане на пазара през юли 2014 година едновременно с новото поколение на екстремния спортист MINI John Cooper Works Paceman.

Екстравагантен и изразителен дизайн на каросерията с хоризонтална насоченост на линиите, динамични пропорции и мощно моделирани повърхности в типичния за MINI език на формите; ясен сигнал за радостта от шофирането и характерното Go-kart-усещане и увеличена гъвкавост благодарение на двойното задвижване ALL4; мощна, впечатляваща предна част с шестоъгълен контур на радиаторната решетка; дълги врати с прозорци без рамки в стила на купе; отварящ се високо заден капак, монтиран почти без фуги покрив, като опция в контрастен цвят; издължен силует като резултат на плавната линия на покрива и стесняващата се назад графика на страничните прозорци, които вече допълнително се подчертават от новата опция - екстериор Piano Black; нови серийни и опционални алуминиеви джанти с понижено тегло и оптимизирани аеродинамични качества; други опции: гуми с понижено съпротивление при търкаляне; нови лакови покрития на каросерията Jungle Green - зелен металик и Midnight Grey - сив металик.

Още по-силен акцент върху спортния дух и премиум характеристиките в интериора на новото MINI Paceman; тъмни циферблати на километража и оборотомера в стила на MINI John Cooper Works Paceman; подобен на ложа интериор с четири отделни седалки и оптимизиран акустичен комфорт; оформени по нов начин хромирани елементи за регулаторите на дюзите на вентилацията; серийна централна релса MINI Center Rail; серийни спортни седалки за водача и пътника до него; отделно сгъващи се облегалки на задните седалки; така вместимостта на багажника може да бъде увеличена от 330 до 1 080 литра.

Новото MINI Paceman с още по-висока радост от шофирането и оптимизирана ефективност; избор между два бензинови и два дизелови двигателя; освен това върховия спортист MINI John Cooper Works Paceman с четирицилиндров турбомотор с мощност 160 кВт/218 к.с.; всички варианта на модела отговарят на нормата за вредни емисии EU6 и са оборудвани с разширената технология MINIMALISM включително оптимизирани аеродинамични качества за понижение на разхода на гориво и вредните емисии; повишение на мощността с 5 кВт до 140 кВт/190 к.с. при MINI Cooper S Paceman; серийна шестстепенна механична скоростна кутия, опционална шестстепенна автоматична трансмисия; серийно двойно задвижване ALL4 при MINI John Cooper Works Paceman и опционално при всички останали модели.

Уникално Gokart-усещане благодарение на високотехнологичното окачване с пружинни стойки McPherson и ковани носачи отпред, многораменно окачване отзад и електромеханично кормилно управление със Servotronic; серийно спортно окачване за всички варианти на модела; сериен динамичен контрол на стабилността (DSC), динамичен контрол на стабилността (DTC) включително блокаж на диференциала Electronic Differential Lock Control серийно или като опция в зависимост от модела.

Цялостна концепция по отношение на сигурността с каросерия с оптимизирана структура; всеобхватното серийно оборудване за сигурност, което вече включва и индивидуален за всяка гума контрол на налягането и дневни светлини; защитата на пътниците е на нивото на отличения с 5 звезди в краштеста на Euro NCAP MINI Countryman.

Радост от шофирането и комфорт на премиум ниво благодарение на богатото серийно оборудване и разнообразните възможности за индивидуализиране; голям избор от допълнително оборудване, включително нови LED фарове за мъгла включително LED дневни и габаритни светлини; ксенонови фарове и адаптивни светлини за завой; комфортен достъп; панорамен стъклен покрив; автоматична климатична инсталация; демонтиращ се теглич за прикачен товар до 1 200 килограма; MINI навигационна система, бутон Sport; спортно окачване, спортен кожен волан с лостчета за превключване при автоматична трансмисия; мултифункционален волан с контрол на автопилота, HiFi високоговорители Harman Kardon, както и специфични за John Cooper Works аксесоари.

Най-модерни технологии за свързаност в сегмента за уникален In-Car-Infotainment; MINI Connected осигурява всеобхватна интеграция на смартфон в автомобила и уникално разнообразие от функции с постоянни възможности за разширения чрез Apps; по-висока радост от шофирането благодарение на типичните за MINI функции като Mission Control, Dynamic Music, Driving Excitement и MINIMALISM Analyser; достъпът до интернет позволява ползването на социалните мрежи като Facebook, Twitter, foursquare и Glympse, получаването на RSS Newsfeeds, както и развлекателните предложения на AUPEO!, Stitcher, Deezer, Audible, Napster/Rhapsody и TuneIn.





Двигатели:



MINI John Cooper Works Paceman: четирицилиндров бензинов двигател с Twin-Scroll турбокомпресор, директно впръскване и напълно променливо управление на клапаните на базата на технологията VALVETRONIC на BMW Group, работен обем: 1 598 куб. см, мощност: 160 кВт/218 к.с. при 6 000 об/мин, максимален въртящ момент: 280 Нм при 1 900 - 5 000 об/мин (300 Нм при 2 100 - 4 500 об/мин с Overboost), ускорение (0-100 km/h): 6,8 сек. (автоматична трансмисия: 6,8 сек.), максимална скорост: 229 км/ч (226 км/ч), среден разход на гориво: 7,1 л/ 100 км. (7,5 л.), СО2 емисии: 165 г/км (175 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



MINI Cooper S Paceman: четирицилиндров бензинов двигател с Twin-Scroll турбокомпресор, директно впръскване и напълно променливо управление на клапаните на базата на технологията VALVETRONIC на BMW Group, работен обем: 1 598 куб. см, мощност: 140 кВт/190 к.с. при 5 500 - 6 500 об/мин, максимален въртящ момент: 240 Нм при 1 600 - 5 000 об/мин (260 Нм при 1 700 - 4 500 об/мин с Overboost), ускорение (0-100 км/ч): 7,4 сек. (автоматична трансмисия: 7,7 сек.), максимална скорост: 220 км/ч (216 км/ч), среден разход на гориво: 6,0 л/100 км (6,8 л), СО2 емисии: 139 г/км (157 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



MINI Cooper S Paceman ALL 4: четирицилиндров бензинов двигател с Twin-Scroll турбокомпресор, директно впръскване и напълно променливо управление на клапаните на базата на технологията VALVETRONIC на BMW Group, работен обем: 1 598 куб. см, мощност: 140 кВт/190 к.с. при 5 500 - 6 500 об/мин, максимален въртящ момент: 240 Нм при 1 600 - 5 000 об/мин (260 Нм при 1 700 - 4 500 об/мин с Overboost), ускорение (0-100 км/ч): 7,6 сек. (автоматична трансмисия: 8,0 сек.), максимална скорост: 217 км/ч (215 км/ч), среден разход на гориво: 6,4 л/ 100 км. (7,1 л.), СО2 емисии: 148 г/км (165 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



MINI Cooper Paceman: четирицилиндров бензинов двигател с напълно променливо управление на клапаните на базата на технологията VALVETRONIC на BMW Group, работен обем: 1 598 куб. см, мощност: 90 кВт/122 к.с. при 6 000 об/мин, максимален въртящ момент: 160 Нм при 4 250 об/мин; ускорение (0-100 км/ч): 10,3 сек. (автоматична трансмисия: 11,5 сек.), максимална скорост: 193 км/ч (186 км/ч), среден разход на гориво: 5,9 л/100 км. (6,9 л), СО2 емисии: 137 г/км (159 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



MINI Cooper Paceman ALL 4: четирицилиндров бензинов двигател с напълно променливо управление на клапаните на базата на технологията VALVETRONIC на BMW Group (допълнително при MINI Cooper Paceman ALL4 с автоматична трансмисия: Twin-Scroll турбокомпресор и директно впръскване, работен обем: 1 598 куб. см, мощност: 90 кВт/122 к.с. при 6 000 об/мин, максимален въртящ момент: 160 Нм (MINI Cooper Paceman ALL4 с автоматична трансмисия: 190 Нм) при 4 250 об/мин; ускорение (0-100 км/ч): 11,4 секунди (автоматична трансмисия: 11,6 секунди), максимална скорост: 188 км/ч (186 км/ч), среден разход на гориво: 6,7 литра/100 километра (7,0 литра), СО2 емисии: 156 г/км (164 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



MINI Cooper SD Paceman: четирицилиндров дизелов двигател с алуминиев блок, впръскване Common-Rail и променлива геометрия на турбината, работен обем: 1 995 куб. см, мощност: 105 кВт/143 к.с. при 4 000 об/мин, максимален въртящ момент: 305 Нм при 1 750 - 2 700 об/мин, ускорение (0-100 км/ч): 9,1 секунди (автоматична трансмисия: 9,3 секунди), максимална скорост: 202 км/ч (199 км/ч), среден разход на гориво: 4,5 литра/100 километра (5,7 литра) СО2 емисии: 119 г/км (149 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



MINI Cooper SD Paceman ALL 4: четирицилиндров дизелов двигател с алуминиев блок, впръскване Common-Rail и променлива геометрия на турбината, работен обем: 1 995 куб. см, мощност: 105 кВт/143 к.с. при 4 000 об/мин, максимален въртящ момент: 305 Нм при 1 750 - 2 700 об/мин, ускорение (0-100 км/ч): 9,2 секунди (автоматична трансмисия: 9,3 секунди), максимална скорост: 199 км/ч (197 км/ч), среден разход на гориво: 4,8 литра/100 километра (5,9 литра), СО2 емисии: 126 г/км (156 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



MINI Cooper D Paceman: четирицилиндров дизелов двигател с алуминиев блок, впръскване Common-Rail и променлива геометрия на турбината, работен обем: 1 598 куб. см (MINI Cooper D Paceman с автоматична трансмисия: 1 995 куб. см), мощност: 82 кВт/112 к.с. при 4 000 об/мин, максимален въртящ момент: 270 Нм при 1 750 - 2 250 об/мин, ускорение (0-100 км/ч): 10,8 секунди (автоматична трансмисия: 11,2 секунди), максимална скорост: 188 км/ч (183 км/ч), среден разход на гориво: 4,2 литра/100 километра (5,6 литра), СО2 емисии: 111 г/км (148 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



MINI Cooper D Paceman ALL 4: четирицилиндров дизелов двигател с алуминиев блок, впръскване Common-Rail и променлива геометрия на турбината, работен обем: 1 598 куб. см (MINI Cooper D Paceman ALL4 с автоматична трансмисия: 1 995 куб. см), мощност: 82 кВт/112 к.с. при 4 000 об/мин, максимален въртящ момент: 270 Нм при 1 750 - 2 250 об/мин, ускорение (0-100 км/ч): 11,5 секунди (автоматична трансмисия: 11,8 секунди), максимална скорост: 183 км/ч (178 км/ч), среден разход на гориво: 4,7 литра/100 километра (5,9 литра), СО2 емисии: 123 г/км (155 г/км), норма за вредни емисии: EU6.



Външни размери:

Дължина: 4 109 мм (MINI Cooper S Paceman, MINI Cooper SD Paceman: 4 114 мм, MINI John Cooper Works Paceman: 4 124 мм)

Широчина: 1 786 мм.

Височина: 1 518 мм.

Междуосие: 2 596 мм

Източник: BMW