Спорт и бизнес Вземи максимума от всяко движение с колекцията Reebok ONE Series 23 април 2014 | 15:28 0 0 0 0 0 Иновативните облекла за тренировка включват новата система BareMOVE – за свободно движение, обръщане на въздуха/проветривост/охлаждане и защита



През този сезон Reebok представя иновативната си система BareMOVE, която е използвана за първи път в колекцията облекла Reebok ONE. Нейната цел е да обособи конкретни зони, така че тялото да се движи свободно, да бъде предпазено и в същото време да му бъде прохладно. Крайният резултат е осигуряването на комфорт при тренировка.



През последните години екипът на Reebok изучава движенията на спортисти при тренировка, за да определи ключови зони, които са най-активни и имат нужда от защита и охлаждане. Резултатите от тези изследвания спомогнаха за създаването на системата BareMOVE, която отговаря на три ключови елемента: движението, охлаждането и защитата. Всеки елемент си има своята функция в облеклата от серията Reebok ONE. Крайният ефект е да предостави на спортиста абсолютно свободно движение, проветривост и защита от износване.







Зоните за движение са направени с шев, който следва ергономичната извивка на тялото. Това позволява да се увеличи обсега, еластичността и подвижността на облеклото. Зоните за охлаждане са стратигически разположени, така че да предоставят вентилация на тялото и по този начин да го поддържат хладно и сухо. Материите, които са устойчиви на износване, са вложени в зоните за предпазване. Те намаляват триенето и защитават от вятър и слънце.



„Приоритетът на нашия екип е да отговори на изискванията на спортистите по време на тренировка. Посветихме последните 3 години на усъвършенстването на продуктите ни, за да са в синхрон с движението на тялото. Системата BareMOVE оптимизира обсега на движение на спортистите по време на тренировка, като ги предпазва и охлажда. Така те могат да се фокусират върху техните постижения,“ – коментира Крис Фройо, ръководител на Training в Reebok.



Системата BareMOVE ще бъде приложена и в колекцията Reebok CrossFit®. Тя се разработва съвместно със спортисти, които тренират CrossFit, от 2011 г. насам, като целта е да отговори на специфичните им нужди по време на тренировки или на CrossFit състезания.



Reebok ONE могат да бъдат намерени в следните магазини:

• гр. Велико Търново, магазин Reebok, ул. Стефан Стамболов 62

• гр. Бургас, магазин Reebok, Мол Странд

• Магазини SPORT DEPOT и онлайн на www.sportdepot.bg През този сезон Reebok представя иновативната си система BareMOVE, която е използвана за първи път в колекцията облекла Reebok ONE. Нейната цел е да обособи конкретни зони, така че тялото да се движи свободно, да бъде предпазено и в същото време да му бъде прохладно. Крайният резултат е осигуряването на комфорт при тренировка.През последните години екипът на Reebok изучава движенията на спортисти при тренировка, за да определи ключови зони, които са най-активни и имат нужда от защита и охлаждане. Резултатите от тези изследвания спомогнаха за създаването на системата BareMOVE, която отговаря на три ключови елемента: движението, охлаждането и защитата. Всеки елемент си има своята функция в облеклата от серията Reebok ONE. Крайният ефект е да предостави на спортиста абсолютно свободно движение, проветривост и защита от износване.Зоните за движение са направени с шев, който следва ергономичната извивка на тялото. Това позволява да се увеличи обсега, еластичността и подвижността на облеклото. Зоните за охлаждане са стратигически разположени, така че да предоставят вентилация на тялото и по този начин да го поддържат хладно и сухо. Материите, които са устойчиви на износване, са вложени в зоните за предпазване. Те намаляват триенето и защитават от вятър и слънце.„Приоритетът на нашия екип е да отговори на изискванията на спортистите по време на тренировка. Посветихме последните 3 години на усъвършенстването на продуктите ни, за да са в синхрон с движението на тялото. Системата BareMOVE оптимизира обсега на движение на спортистите по време на тренировка, като ги предпазва и охлажда. Така те могат да се фокусират върху техните постижения,“ – коментира Крис Фройо, ръководител на Training в Reebok.Системата BareMOVE ще бъде приложена и в колекцията Reebok CrossFit®. Тя се разработва съвместно със спортисти, които тренират CrossFit, от 2011 г. насам, като целта е да отговори на специфичните им нужди по време на тренировки или на CrossFit състезания.Reebok ONE могат да бъдат намерени в следните магазини:• гр. Велико Търново, магазин Reebok, ул. Стефан Стамболов 62• гр. Бургас, магазин Reebok, Мол Странд• Магазини SPORT DEPOT и онлайн на www.sportdepot.bg 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 211

1