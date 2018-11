Бейзбол Алберт Пухолс – 26-ият член на Клуб 500 (видео) 23 април 2014 | 10:38 0 0 0 0 0



С двата удара над оградата на ст. "Нешънълс Парк" Пухолс събра общо 5 RBI, след като откри резултата с троен изстрел в 1-вия, а в 5-ия го направи 6:2 с юбилейния си двоен салют. В крайна сметка "ангелите" победиха със 7:2 и предрешиха изхода от серията, която започна с техен успех с 4:2 миналата нощ. Последната среща е тази вечер от 19,05 ч. източноамериканско време (2,05 ч. след полунощ у нас).







"Бях много развълнуван, докато обикалях базите. А когато погледнах към всички тези момчета, които ме очакваха на хоума, беше много тежко да сдържа емоциите си – сподели Пухолс. – Но просто им казах: "Хей, имаме да печелим мач!". Моята цел винаги е била една и съща. Да се опитвам да помогна на клуба, за който играя, да печели шампионски титли."



Роденият на 16 януари 1980 г. в Санто Доминго слъгър стана едва четвъртият играч, влязъл в Клуб 500 само за 14 сезона във Висшата лига, след Уили Мейс, Марк Макгуайър и Алекс Родригес. От цялата елитна компания пък само Джими Фокс и А-Род са били по-млади от Пухолс, когато удрят 500-ия си хоумрън – на по 32 г.







От грешната страна на историята нощес остана питчерът на Вашингтон Тейлър Джордан (L 0-3). Освен двата хоумръна 25-годишният десничар на столичани даде още 6 хита и допусна общо 6 точки (4 ER), преди да бъде заменен в 6-ия ининг. Стартерът на Лос Анджелис Тайлър Скагс (W 2-0) пък изработи 7 ининга с едва 3 хита и 2 точки.



Освен Пухолс точки за Ейнджълс вкараха Крис Янета и Дейвид Фрийз – съответно с единичен хит за 4:0 в 1-вия и със саможертвен флай за 7:2 в 8-ия. Междувременно атаката на Нешънълс успя да се разпише два пъти в 3-тия – Санди Леон се прибра при уайлд пич, а Джордан отбеляза при дабъл плей.











Вашингтон Нешънълс - Лос Анджелис Ейнджълс 2:7



ст. "Нешънълс Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЛА ЕЙНДЖЪЛС

4

0

0

0

2

0

0

1

0

7

9

0

ВАШИНГТОН

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

3

2

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 22 АПРИЛ:



Американска лига



Кливланд Индиънс - Канзас Сити Роялс 2:8

Торонто Блу Джейс - Балтимор Ориолс 9:3

Детройт Тайгърс - Чикаго Уайт Сокс 8:6

Бостън Ред Сокс - Ню Йорк Янкис 3:9

Тампа Бей Рейс - Минесота Туинс 7:3

Оукланд Атлетикс - Тексас Рейнджърс 4:5

Сиатъл Маринърс - Хюстън Астрос 2:5



Национална лига



Питсбърг Пайрътс - Синсинати Редс 1:4

Атланта Брейвс - Маями Марлинс 0:1

Ню Йорк Метс - Сейнт Луис Кардиналс 0:3

Чикаго Къбс - Аризона Дайъмъндбекс 9:2

Милуоки Бруърс - Сан Диего Падрес 1:2 (12 ининга)

Колорадо Рокис - Сан Франциско Джайънтс 2:1

Лос Анджелис Доджърс - Филаделфия Филис 2:3 (10 ининга)





