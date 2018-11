Представиха официално химна на Мондиал 2014 (видео)

Булевард

Химнът на световното първенство по футбол, което ще се проведе това лято в Бразилия, вече е официално представен. Песента се изпълнява от Дженифър Лопес, Pitbull и Клаудия Лейте и се казва "We Are One" (от англ. ез. "Ние сме едно"). Текстът е написан от тримата певци и освен на английски, в него има словосъчетания на португалски и испански. "Песента има за цел да сваля бариери и да покаже, че спортът и музиката може да ни обедини" - каза рапърът.



"Тази песен е един великолепен гол! - каза от своя страна бразилската изпълнителка. - Музиката е моята страст, а футболът е страстта на тази държава и сега можем да покажем, че целият свят може да бъде едно цяло".