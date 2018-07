Бейзбол Сиатъл изригна с 6 точки в опорочен ининг (видео) 15 април 2014 | 11:11 0 0 0 0 0



Нападението на гостите започна при резултат 1:0 в тяхна полза и още преди втория аут разликата набъбна до 6:0. Всъщност домакините смятаха, че са направили втория си аут при 5:0, но точно тогава дойде видео повторението, което на практика опорочи целия ининг и окончателно уби интригата в мача.







При пълни бази и един аут Брад Милър удари лека топка обратно към питчера и риливърът Педро Фигероа спокойно я хвърли на хоума. Кетчерът Джей Пи Аренсибия небрежно изпълни форсаута, но докато вадеше топката от ръкавицата, загуби контрол върху нея и изобщо не успя да хвърли към първа база, за да завърши започнатия дабъл плей.



Според новия прочит на правилата в Мейджър лийг обаче топката не се счита за уловена, докато филдерът не покаже сигурен захват с голата ръка. Затова и мениджърът на Сиатъл Лойд Макклендън моментално оспори отсъдения аут на хоума и поиска точката да бъде призната - нещо, което се случи след 3-минутно преглеждане на ТВ записа.







Отмененият аут вбеси мениджъра на Тексас Рон Уошингтън и той бе изгонен, след като излезе да се разправя със съдийския екип. Най-голямата ирония пък бе, че колегата му Макклендън всъщност е върл противник на въпросното правило. "Смятам, че то трябва да отпадне, защото е безумно. Но в момента то действа и в случая имаше кристално нарушение", обясни Макклендън.



До края на 6-ия ининг Робинсон Кано удари саможертвен флай и направи резултата 7:0 за Маринърс, а атаката на Рейнджърс успя да се разпише почетно едва в затварянето на 7-ия, когато Кевин Кузманоф прибра Принс Филдър с единичен хит.







Майк Зунино батира 2 от 4 с 2 RBI за Сиатъл, а по една точка освен Кано вкараха Майкъл Соундърс, Кайл Сийгър и Дъстин Акли. Победата получи питчерът Роенис Елиас (W 1-1), който за 6 ининга и 2/3 хвърли 5 страйкаута, даде 5 хита и 2 бази за боли и разреши само 1 точка.



За Тексас на възвишението започна Колби Люис (L 0-1), издържал 5 ининга и 1/3. Дотогава стартерът позволи 8 хита и пое 4 точки (3 ER), донесли му загубата в статистиката.











Тексас Рейнджърс - Сиатъл Маринърс 1:7



ст. "Глоуб Лайф Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СИАТЪЛ

0

0

0

0

1

6

0

0

0

7

12

0

ТЕКСАС

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

7

3

Сиатъл Маринърс пристигна в Арлингтън и най-безцеремонно наказа домакина Тексас Рейнджърс със 7:1 в откриващия мач от четворна серия на ст. "Глоуб Лайф Парк" в Американската лига на МЛБ. Двубоят нощес бе решен в рамките на един ининг - 6-ия, в който "рейнджърите" направиха 3 грешки, а "моряците" отбелязаха 6 точки, едната от които дойде след оспорен аут на хоума.Нападението на гостите започна при резултат 1:0 в тяхна полза и още преди втория аут разликата набъбна до 6:0. Всъщност домакините смятаха, че са направили втория си аут при 5:0, но точно тогава дойде видео повторението, което на практика опорочи целия ининг и окончателно уби интригата в мача.При пълни бази и един аут Брад Милър удари лека топка обратно към питчера и риливърът Педро Фигероа спокойно я хвърли на хоума. Кетчерът Джей Пи Аренсибия небрежно изпълни форсаута, но докато вадеше топката от ръкавицата, загуби контрол върху нея и изобщо не успя да хвърли към първа база, за да завърши започнатия дабъл плей.Според новия прочит на правилата в Мейджър лийг обаче топката не се счита за уловена, докато филдерът не покаже сигурен захват с голата ръка. Затова и мениджърът на Сиатъл Лойд Макклендън моментално оспори отсъдения аут на хоума и поиска точката да бъде призната - нещо, което се случи след 3-минутно преглеждане на ТВ записа.Отмененият аут вбеси мениджъра на Тексас Рон Уошингтън и той бе изгонен, след като излезе да се разправя със съдийския екип. Най-голямата ирония пък бе, че колегата му Макклендън всъщност е върл противник на въпросното правило. "Смятам, че то трябва да отпадне, защото е безумно. Но в момента то действа и в случая имаше кристално нарушение", обясни Макклендън.До края на 6-ия ининг Робинсон Кано удари саможертвен флай и направи резултата 7:0 за Маринърс, а атаката на Рейнджърс успя да се разпише почетно едва в затварянето на 7-ия, когато Кевин Кузманоф прибра Принс Филдър с единичен хит.Майк Зунино батира 2 от 4 с 2 RBI за Сиатъл, а по една точка освен Кано вкараха Майкъл Соундърс, Кайл Сийгър и Дъстин Акли. Победата получи питчерът Роенис Елиас (W 1-1), който за 6 ининга и 2/3 хвърли 5 страйкаута, даде 5 хита и 2 бази за боли и разреши само 1 точка.За Тексас на възвишението започна Колби Люис (L 0-1), издържал 5 ининга и 1/3. Дотогава стартерът позволи 8 хита и пое 4 точки (3 ER), донесли му загубата в статистиката.Тексас Рейнджърс - Сиатъл Маринърс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 14 АПРИЛ:



Американска лига



Балтимор Ориолс - Тампа Бей Рейс 7:1

Лос Анджелис Ейнджълс - Оукланд Атлетикс 0:3



Национална лига



Филаделфия Филис - Атланта Брейвс 6:9

Маями Марлинс - Вашингтон Нешънълс 2:9

Милуоки Бруърс - Сейнт Луис Кардиналс 0:4

Аризона Дайъмъндбекс - Ню Йорк Метс 3:7

Сан Диего Падрес - Колорадо Рокис 5:4

Синсинати Редс - Питсбърг Пайрътс 7:7 (6 ининга, прекъснат)





Балтимор Ориолс - Тампа Бей РейсЛос Анджелис Ейнджълс - Оукланд АтлетиксФиладелфия Филис - Атланта БрейвсМаями Марлинс - Вашингтон НешънълсМилуоки Бруърс - Сейнт Луис КардиналсАризона Дайъмъндбекс - Ню Йорк МетсСан Диего Падрес - Колорадо РокисСинсинати Редс - Питсбърг Пайрътс(6 ининга, прекъснат) Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 250

1